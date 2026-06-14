Sanremo, l’Accademia Karate rilancia il campus estivo per bambini e ragazzi a Colle Langan

L’Accademia Karate Sanremo, storica realtà sportiva ponentina guidata dal Maestro Fernando Giancola, torna a proporre il suo atteso campus estivo dedicato a bambini e ragazzi. L’iniziativa si svolgerà dal 18 al 21 giugno nella splendida cornice naturale di Colle Langan, offrendo ai giovani partecipanti un’esperienza formativa che unisce sport, amicizia e vita all’aria aperta.

La base operativa del campus sarà l’Agriturismo “Il Rifugio”, struttura immersa nel verde e ideale per ospitare attività educative e ricreative a stretto contatto con la natura. Qui i ragazzi potranno vivere tre giorni intensi, caratterizzati da un programma ricco e pensato per favorire la crescita personale e sportiva.

Il campus prevede allenamenti tecnici e atletici all’aperto, momenti dedicati ai valori dello sport, come rispetto, disciplina e spirito di squadra, e spazi di condivisione per rafforzare i legami tra i partecipanti. L’obiettivo dello staff è quello di integrare la pratica delle arti marziali con attività di svago sano, promuovendo benessere fisico, inclusione e socializzazione.

L’iniziativa non è riservata esclusivamente agli iscritti dell’Accademia: il campus è infatti aperto a tutti i ragazzi che desiderano vivere un’esperienza di sport e natura in un contesto accogliente e rigenerante.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Rachele al numero 339 1739633.