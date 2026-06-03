Ventimiglia, dighe soffolte a Latte: "Sconcertati da quanto poco si tuteli ciò che abbiamo di più prezioso"

Continua lo sgomento e il dibattito pubblico sulle dighe soffolte nella baia di Latte, frazione di Ventimiglia.

Nonostante la denuncia alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, relativa agli interventi previsti nella baia di Latte, le formali contro-osservazioni trasmesse dal Comitato spontaneo per la difesa della baia di Latte con la collaborazione dell’associazione Natura Intemelia APS e dell’avvocato Maria Spinosi alla Regione Liguria e le osservazioni tecniche di Ventimiglia Progressista, il progetto rimane e va avanti. "Dall'ultima conferenza dei servizi emerge che i contributi istruttori di tutti gli enti preposti alla tutela ambientale (Settore politiche della natura e delle aree interne protette, marine, parche e biodiversità, Settore politiche agricole e della pesca, Arpal, ecc...) abbiano dato parere favorevole alle opere proposte per la baia di Latte" - dice il Comitato spontaneo per la difesa della Baia di Latte che sui social ha mutato il nome in 'Ambientalismo Baia di Latte e ponete ligure' - "Quasi mezzo chilometro di molo in una zona di elevato pregio naturalistico".

"Siamo sconcertati da tanta leggerezza e da quanto poco si tuteli ciò che abbiamo di più prezioso" - commenta 'Ambientalismo Baia di Latte e ponete ligure'.