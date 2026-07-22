Sanremo: a Poggio scongiurata la chiusura della scuola dell’infanzia: confermata una sezione grazie all’intervento del Comune

Poggio potrà contare ancora sulla propria sezione della scuola dell’infanzia. Si è infatti concluso positivamente il percorso avviato dall’Amministrazione comunale di Sanremo per scongiurare la possibile chiusura del servizio, una decisione che avrebbe comportato un ridimensionamento dell’offerta educativa nella frazione collinare. La conferma del mantenimento della sezione arriva dopo le interlocuzioni avviate nelle scorse settimane con gli enti competenti e dopo la richiesta formale presentata dal Comune. L’obiettivo era quello di garantire continuità a un presidio scolastico considerato fondamentale per la comunità locale, evitando disagi alle famiglie e possibili ripercussioni sull’intero percorso formativo dei bambini.

Già lo scorso 16 giugno Palazzo Bellevue aveva trasmesso una comunicazione ufficiale a Provincia di Imperia, Regione Liguria, Provveditorato agli Studi e Ambito Territoriale di Imperia, chiedendo di rivedere la valutazione relativa alla soppressione della sezione. Un intervento che ha portato alla positiva conclusione della vicenda e alla conferma della presenza del servizio educativo. Il tema era stato affrontato anche durante una recente seduta del consiglio comunale, quando il vicesindaco Fulvio Fellegara aveva assunto l’impegno di farsi portavoce delle istanze provenienti dalla frazione. In quell’occasione era stata sottolineata l’importanza di mantenere attiva la sezione all’interno di un plesso che negli anni ha beneficiato di diversi interventi di riqualificazione.

La scuola dell’infanzia di Poggio, infatti, è stata interessata da investimenti strutturali sia durante la precedente amministrazione sia con l’attuale Giunta, che recentemente è intervenuta anche sulle aree esterne del plesso. Un patrimonio che l’Amministrazione ha ritenuto necessario valorizzare, evitando una riduzione dei servizi presenti sul territorio. "Siamo soddisfatti di questa soluzione che permette il mantenimento della sezione della scuola dell’infanzia di Poggio, per la quale ci eravamo immediatamente attivati, non appena venuti a conoscenza della sua possibile chiusura – ha dichiarato il vicesindaco Fulvio Fellegara –. Avevamo infatti subito condiviso le preoccupazioni delle famiglie residenti nella frazione, per i disagi che si sarebbero venuti a creare in ambito didattico ed educativo, oltre che logistico, obbligando a spostamenti verso il centro città. Nella lettera inviata agli enti competenti – ha aggiunto Fellegara – avevamo inoltre evidenziato che tale provvedimento avrebbe comportato conseguenze negative anche sulle future iscrizioni della scuola Primaria, generando un impoverimento dell’offerta formativa".

La conferma della sezione rappresenta quindi un risultato accolto positivamente dall’Amministrazione comunale e dalle famiglie della frazione, che vedono garantita la possibilità di mantenere un servizio scolastico vicino al territorio e alle esigenze della comunità. Un segnale di attenzione verso le realtà periferiche, spesso chiamate a difendere servizi fondamentali per la vita quotidiana dei residenti.