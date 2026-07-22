Asl 1 Liguria e Asl CN2 lanciano OPEN per la prevenzione delle dipendenze digitali

Il progetto presentato, e attualmente in fase di sviluppo, si chiama OPEN - Officina di Prevenzione ed Educazione Digitale.

La linea di azione del bando prevedeva la realizzazione di progetti che prevedessero l’istituzione di servizi/attività educative per i giovani con specifici programmi per la prevenzione delle dipendenze digitali, anche attraverso la creazione di reti tra enti.

Obiettivo generale di OPEN sarà integrare e rafforzare gli interventi di prevenzione universale già attivi nelle regioni Piemonte e Liguria (Centro “Display Techno” dell’ASL CN2 e Centro “ME-LAB” dell’ASL 1 Liguria), attraverso l’attivazione di un Servizio dedicato alla prevenzione selettiva e indicata del disagio giovanile legato all’uso problematico delle tecnologie digitali, con particolare riferimento al ritiro sociale, al Gaming Disorder e all’Internet Addiction Disorder. La finalità principale è quella di intercettare precocemente situazioni di rischio o disagio, promuovendo il benessere psicologico, relazionale e digitale di adolescenti e giovani adulti (12-25 anni), in stretta collaborazione con le famiglie e con il coinvolgimento attivo di operatori territoriali, scuole e servizi specialistici. I risultati attesi sono la strutturazione e l’attivazione di un Servizio di prevenzione selettiva e indicata all’interno dei Centri Display Techno e ME-LAB; l’individuazione precoce di minori e giovani a rischio di ritiro sociale; la riduzione dei comportamenti disfunzionali legati al rischio di ritiro sociale, al Gaming Disorder e all’Internet Addiction Disorder

L’aspetto innovativo riguarda il fatto che spesso le famiglie e le persone con problemi legati al mondo digitale si rivolgono a diversi servizi delle ASL (SerD, Ambulatori di Psicologia, Neuropsichiatria Infantile, Medicina Territoriale, ...) con situazioni a volte già piuttosto compromesse e senza un servizio di riferimento specifico. Il progetto OPEN si propone, invece, di attivare un Servizio che intercetti, in un’ottica di prevenzione selettiva ed indicata, persone che iniziano ad avere situazioni di uso problematico del digitale, Internet Addiction e Ritiro Sociale e che possa offrire attività singole e di gruppo in grado di sostenere le famiglie ed avviare percorsi di uso consapevole, creativo e non problematico del digitale. Un ulteriore elemento innovativo risiede nelle metodologie attive e nell’utilizzo degli ambienti digitali come spazi di educazione e prevenzione.

Tutto ciò è stato realizzato, per l’ASL 1 Liguria, all’interno del Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze diretto dal dott. Mollica e della Struttura Complessa di Psicologia diretta dal dott. Roberto Ravera che vanta la partecipazione a numerosi progetti finanziati. Con il decisivo apporto della Struttura Semplice Ricerca Innovazione e Progetti coordinato dal dott. Enrico Oliva, chi nella pratica ha scelto i contenuti insieme ai colleghi di ASL CN2 guidati dal dott Valentino Merlo è l’équipe del ME-LAB. Il Centro di Promozione Salute e Psicologia Digitale, di cui è responsabile la dott.ssa Stefania Guasco e che è composto da altri psicologi (Michel Comè, Romina Mancuso, Marco Chiapparino) si occupa ormai da tempo del benessere dei giovani del territorio della provincia di Imperia. Per l’ASL CN2, Azienda Sanitaria della provincia di Cuneo, a cui afferiscono i territori dei distretti di Alba e Bra, hanno partecipato i professionisti del Dipartimento di Sanità Mentale e del SerD, diretti dal dottor Ruggero Gatti.