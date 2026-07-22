Ventimiglia Futura ricorda Claudio Morano: "Un esempio di bontà, coerenza e impegno per la pace e l'ambiente"

Ventimiglia Futura ha diffuso un messaggio di cordoglio in ricordo di Claudio Morano, affidando alle parole pubblicate il ricordo di una persona descritta come esempio di bontà, coerenza e impegno per valori come il disarmo, la tutela dell'ambiente e la solidarietà.

"Claudio Morano apparteneva a quella rara categoria di persone che sembrano ormai in via di estinzione: buono, mite e profondamente coerente con i propri ideali. Era convinto che il vero progresso dell'umanità passasse attraverso il disarmo, il rispetto dell'ambiente e la condivisione delle risorse, affinché fossero destinate al bene di tutti e non al vantaggio di pochi. La sua visione, forse considerata utopica da alcuni, rimane un esempio di umanità e di speranza.

Non cercava il consenso né l'approvazione degli altri; gli bastava vivere in armonia con la propria coscienza. Credeva che la forza non risiedesse nella sopraffazione, ma nella capacità di comprendere, dialogare e tendere la mano. Guardava al futuro con la convinzione che ogni piccolo gesto di solidarietà, ogni scelta rispettosa dell'ambiente e ogni atto di pace contribuissero a costruire un mondo migliore.

In un tempo in cui prevalgono spesso il conflitto, l'individualismo e la ricerca del tornaconto personale, Claudio rappresentava un richiamo ai valori essenziali: il rispetto della dignità di ogni essere umano, la responsabilità verso le generazioni future e la consapevolezza che la Terra non è un bene da sfruttare, ma una casa comune da custodire. Il suo esempio ci ricorda che gli ideali non sono ingenuità quando diventano stile di vita e che la vera ricchezza di una persona si misura dalla bontà che riesce a lasciare negli altri.

Buon viaggio, Claudio. Che la terra ti sia lieve. I tuoi ideali e la tua bontà continueranno a parlare attraverso il ricordo di chi ti ha conosciuto e amato".

Con questo messaggio, Ventimiglia Futura ricorda Claudio Morano.