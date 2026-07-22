A Olivetta San Michele torna il concorso di pittura estemporanea e opera da studio con soggetti del luogo (Foto)

Un concorso di pittura estemporanea e opera da studio con soggetti del luogo verrà proposto il 26 luglio a Olivetta San Michele. Si tratta della ventesima edizione di "Perla di confine", concorso libero a tutti gli artisti professionisti e dilettanti di ogni tecnica e tendenza articolato, quest'anno, in tre sezioni.

"Le prime due sezioni sono riservate agli adulti mentre la terza è stata riservata ai ragazzi fino ai 15 anni" - fanno sapere gli organizzatori - "Nella sezione estemporanea i partecipanti potranno scegliere il tema tra figurativo, scorci, immagini e valenze estetiche di Olivetta San Michele; storico, storie e leggende di Olivetta San Michele nell'ambito dell'antico Principato di Seborga; e occitano, Olivetta San Michele nel contesto di appartenenza alla storia e tradizioni della lingua occitana. Nella sezione opere eseguite in studio le opere potranno essere eseguite in studio rispettando le stesse tematiche proposte nella sezione estemporanea. Nella sezione ragazzi fino ai 15 anni le opere non avranno l'obbligo della timbratura e dei soggetti destinati agli adulti. Ai partecipanti verrà dato un cartoncino con una matrice prestampata e le modalità utili all'esecuzione dell'opera sulla quale potranno esprimersi liberamente".

"Per le due sezioni riservate agli adulti le opere, possibilmente incorniciate, non dovranno essere inferiori a 30X40 cm e non superiori a 120X120 cm. La quota di partecipazione, che dovrà essere versata all'atto dell'iscrizione a parziale copertura delle spese organizzative, è di 16 euro per un'opera, 30 euro, invece, per due opere" - specificano gli organizzatori - "Per la sezione estemporanea la timbratura dei supporti si potrà effettuare il 26 luglio dalle 8. La consegna delle opere, invece, deve essere effettuata entro le 17. Per la sezione opere eseguite in studio la consegna si potrà effettuare fino al 26 luglio presso il municipio di Olivetta San Michele, presso la Galleria d'arte Sant'Agostino di F. Falone a Ventimiglia o in corso Francia 224 (To) da Arras Giuliano. I partecipanti avranno la possibilità di esporre, fuori concorso, le loro opere aggiuntive provvedendo a loro carico al relativo allestimento. La premiazione sarà effettuata alle 17 del 26 luglio presso il municipio del Comune. In caso di maltempo l'evento sarà rimandato alla prima data disponibile".

"I premi previsti per la sezione estemporanea e la sezione opere da studio sono: 400 euro come primo premio; 300 euro come secondo premio e 200 euro come terzo premio mentre dal quarto, in base al numero degli iscritti, sono previsti segnalazioni e prodotti tipici locali" - svelano gli organizzatori - "Per la sezione ragazzi fino ai 15 anni, invece, verranno consegnate delle coppe come primo, secondo e terzo premio mentre dal quarto, in base al numero degli iscritti, verrà distribuito materiale didattico".