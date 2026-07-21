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Attualità | 21 luglio 2026, 09:59

Ventimiglia, dighe soffolte a Latte: "Andranno ad alterare per sempre uno degli ultimi luoghi ancora poco antropizzati della costa ligure"

"Non è necessario un occhio tecnico per cogliere l'impatto di questa diga" - dice 'Ambientalismo Baia di Latte e ponente ligure'

Ventimiglia, dighe soffolte a Latte: &quot;Andranno ad alterare per sempre uno degli ultimi luoghi ancora poco antropizzati della costa ligure&quot;

Continua l'iter per la realizzazione di dighe soffolte nella baia di Latte, frazione di Ventimiglia.

Un intervento che crea ancora dibattito e polemiche. "Sono stati recentemente pubblicati sul sito della Regione nuovi documenti relativi alle opere previste nella baia di Latte. Purtroppo, nonostante le nostre osservazioni il loro iter sembra procedere indisturbato" - fa sapere il Comitato spontaneo per la difesa della Baia di Latte che sui social ha mutato il nome in 'Ambientalismo Baia di Latte e ponente ligure' - "Nella nuova tavola progettuale si possono osservare i confini dell'area di tutela marina, quelli delle due praterie di Cymodocea nodosa e Posidonia oceanica e la sagoma dell'opera di difesa soffolta in progetto davanti al complesso di Villa Eva".

Nonostante la denuncia alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, relativa agli interventi previsti nella baia di Latte, le formali contro-osservazioni trasmesse dal Comitato spontaneo per la difesa della baia di Latte con la collaborazione dell’associazione Natura Intemelia APS e dell’avvocato Maria Spinosi alla Regione Liguria e le osservazioni tecniche di Ventimiglia Progressista, il progetto, infatti, rimane e va avanti. "Non è necessario un occhio tecnico per cogliere l'impatto di questa diga, opera che andrà ad alterare per sempre uno degli ultimissimi luoghi ancora poco antropizzati della costa ligure" - sottolinea 'Ambientalismo Baia di Latte e ponente ligure'.

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Elisa Colli

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