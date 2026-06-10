Ventimiglia, dighe soffolte a Latte: "La conferenza dei servizi decisoria non ha ancora approvato i lavori, la nostra lotta va avanti"

Continua la lotta contro le dighe soffolte nella baia di Latte, frazione di Ventimiglia.

Il Comitato spontaneo per la difesa della Baia di Latte sta, infatti, combattendo da più di un anno per tutelare l'ecosistema marino. Sono stati organizzati cortei e manifestazioni, sono state, inoltre, presentate istanze, una denuncia alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, relativa agli interventi previsti nella baia di Latte, formali contro-osservazioni, con la collaborazione dell’associazione Natura Intemelia APS e dell’avvocato Maria Spinosi, alla Regione Liguria e osservazioni tecniche di Ventimiglia Progressista. "É ormai più di un anno che la nostra lotta contro le dighe soffolte nella baia di Latte va avanti" - dice il Comitato spontaneo per la difesa della Baia di Latte che sui social ha mutato il nome in 'Ambientalismo Baia di Latte e ponente ligure' - "Lotta non per presa di posizione cieca ma per tutela di un luogo ancora intatto e per questo prezioso e da proteggere".

"La conferenza dei servizi decisoria non ha ancora definitivamente approvato i lavori, quindi, c'è ancora tempo per ribadire il nostro No" - sottolinea l'Ambientalismo Baia di Latte e ponente ligure.