Ventimiglia, festa di sport e inclusione per la giornata conclusiva delle attività del Fermi Polo Montale

Si è chiusa in un clima di entusiasmo e grande partecipazione l’ultima giornata dedicata alle attività sportive dell’Istituto Fermi Polo di Ventimiglia, guidato dalla dirigente Maria Grazia Blanco. Un appuntamento molto atteso dagli studenti, che ha rappresentato non solo un momento di confronto sportivo, ma anche un’occasione di crescita, condivisione e inclusione.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione della Polisportiva Academy di Camporosso, che ha messo a disposizione la propria struttura e ha contribuito alla perfetta riuscita dell’evento, confermando ancora una volta la propria vicinanza al mondo della scuola e dei giovani.

Sul campo, gli studenti hanno mostrato maturità, impegno e spirito di squadra, vivendo lo sport come strumento di aggregazione e rispetto reciproco. Nel corso della giornata si sono alternati anche nei ruoli organizzativi, collaborando alla gestione delle partite e dimostrando senso di responsabilità e fair play.

Accompagnati dalle docenti di Scienze Motorie Stefania Naso e Rosanna Pangaro, gli alunni hanno salutato la fine dell’anno scolastico in un clima di festa, tra sorrisi, amicizia e partecipazione. L’iniziativa ha evidenziato come lo sport possa essere un potente veicolo di inclusione, capace di valorizzare le capacità di ciascuno e favorire la piena partecipazione, indipendentemente dalle differenze individuali.

In campo non ci sono state barriere, ma solo la voglia di stare insieme, condividere emozioni e raggiungere obiettivi comuni. Attraverso gioco di squadra, rispetto delle regole e sostegno reciproco, ogni studente ha potuto sentirsi protagonista all’interno di un contesto educativo che promuove accoglienza e solidarietà.

Con la promessa di ritrovarsi a settembre, studenti e docenti hanno dato appuntamento al nuovo anno scolastico, pronti a vivere nuove sfide e nuove giornate all’insegna dell’energia, del benessere e dell’inclusione che caratterizzano le attività sportive dell’Istituto.