Sanremo: nuovi lampioni in strada mulattiera Peiranze, scattano da domani divieti di transito e sosta fino al 26 giugno

Prenderanno il via da domani i lavori per l’installazione dei nuovi lampioni dell’illuminazione pubblica in strada mulattiera Peiranze, con conseguenti modifiche temporanee alla viabilità. Fino al 26 giugno, nelle fasce orarie comprese tra le 8:30 e le 12 e tra le 13 e le 18, sarà infatti in vigore il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli nel tratto compreso dal civico 1 al civico 36.

L’ordinanza comunale dispone inoltre, lungo lo stesso tratto interessato dall’intervento, il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza. Gli interventi rientrano nel programma di miglioramento dell’illuminazione pubblica e sono finalizzati a rendere più efficiente e sicuro il tratto interessato di strada mulattiera Peiranze.