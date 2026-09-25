Bordighera celebra la Festa di Nostra Signora della Mercede: al via il Triduo (Foto)

Bordighera celebra la Festa di Nostra Signora della Mercede. E' iniziato ieri il Triduo di preparazione alla festa al santuario di Montenero con il pellegrinaggio della comunità parrocchiale di S. M. Maddalena al Santuario, dove si sono svolti il santo rosario e la santa messa con meditazione.

Il Triduo proseguirà oggi, il 25 settembre, e domani, il 26 settembre, alle 16.30 con il santo rosario e alle 17 con la santa messa con meditazione. Il predicatore sarà P. Fortunato Iozzelli.

Il 27 settembre, invece, alle 16.30 vi saranno il rosario, la processione eucaristica e la benedizione dei due golfi. Alle 17 verrà celebrata la santa messa solenne presieduta da P. Fortunato Iozzelli O.F.M. mentre alle 18 verrà proposto il tradizionale rinfresco, offerto dalla comunità di Montenero, che sarà animato da intrattenimento musicale, offerto dal Comune, con la presenza di una coppia di artisti.

Il Santuario si potrà raggiungere comodamente grazie a una navetta gratuita messa a disposizione dall'Amministrazione comunale. Partirà da Bordighera, precisamente dal marciapiede davanti alla chiesa di Terrasanta, alle 16 e alle 16.30 mentre alle 20 e alle 20.30 dal santuario per il rientro a Bordighera. "Il passaggio sulla navetta sarà gratuito ma ricordiamo che chi ha intenzione di prendere la navetta deve comunicarlo in sacrestia, in modo da poter organizzare il trasporto al meglio" - dicono gli organizzatori.