In provincia di Imperia c’è una richiesta: il caso di “Fabrizio” riapre il dibattito sul diritto al fine vita

La conferenza stampa promossa oggi dall’associazione 'Luca Coscioni' e da Soccorso Civile, tenutasi a Genova, ha riportato al centro dell’attenzione una questione che in Liguria assume contorni concreti e locali: tra le sei richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito registrate nella regione, una proviene dalla provincia di Imperia (ASL 1 Imperiese), un caso che gli organizzatori hanno posto come esempio del fallimento delle istituzioni nel garantire l’applicazione della sentenza della Corte costituzionale del 2019.

A illustrare la vicenda è stato il racconto delle volontarie che hanno accompagnato 'Fabrizio' (nome di fantasia per tutelarne la privacy, nel viaggio in Svizzera dove, lunedì scorso il 79enne affetto da una malattia neurodegenerativa, ha avuto accesso al suicidio medicalmente assistito. Le volontarie Cinzia Fornero e Roberta Pelletta hanno descritto il trasferimento come una 'tortura' e '500 km inaccettabili' per poter esercitare un diritto che, secondo l’associazione, avrebbe potuto essere riconosciuto sul territorio italiano.

Marco Cappato, presidente di Soccorso Civile e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, ha sottolineato che «Fabrizio avrebbe avuto diritto di morire a casa sua» e ha annunciato la prosecuzione delle azioni di disobbedienza civile collettiva per sollecitare una legge chiara e l’effettiva applicazione dei diritti già sanciti dalla Consulta. Cappato ha inoltre ricordato che sono circa 50 le persone che, tra iscritti e contribuenti, collaborano con Soccorso Civile offrendo assistenza logistico-pratica e, talvolta, economica per permettere viaggi all’estero. I dati raccolti dall’accesso agli atti promosso dall’Associazione Luca Coscioni, benché frammentari e con modalità di rendicontazione diverse tra le Asl, mostrano che c'è una richiesta di 'suicidio assistito' in provincia di Imperia (Asl 1), una in provincia di Savona (Asl 2), tre nell’area metropolitana di Genova (Asl 3), nessuna nel Tigullio (Asl 4) e una nella provincia della Spezia (Asl 5). L’associazione ha denunciato opacità e forti discrepanze dovute alle valutazioni interne delle singole aziende sanitarie.

Sul piano umano, la testimonianza delle accompagnatrici mette in luce il doppio dolore della sofferenza fisica e dell’esilio obbligato: molti pazienti, quando l’accesso alle procedure nazionali viene negato o rallentato, devono affrontare spese, viaggi estenuanti e l’incertezza di una procedura all’estero. Soccorso Civile dichiara di voler continuare a fornire supporto, anche a costo di rischi penali per i volontari, fino a quando lo Stato non garantirà percorsi chiari e accessibili per chi rientra nei requisiti stabiliti dalla Corte costituzionale.

La vicenda di 'Fabrizio' e la specificità della richiesta dall’Asl 1 Imperiese riaccendono quindi il confronto politico e sociale anche nella nostra provincia su come recepire e applicare le indicazioni della Consulta, sul ruolo delle Asl e sulla necessità di una normativa che eviti che diritti costituzionali diventino di fatto fruibili solo da chi può permettersi il costo (economico e psicologico) del trasferimento all’estero. L’associazione Luca Coscioni chiede trasparenza, tutele e una legge «civile» che renda possibile l’esercizio del diritto sul territorio nazionale.