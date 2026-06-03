Arte, musica e servizio alla comunità: Isolabona celebra Paolo Gobetti (Foto)

Isolabona celebra Paolo Gobetti, insignito dell’onorificenza di ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per meriti artistici e musicali, una delle più prestigiose onorificenze conferite dallo Stato a cittadini che si siano distinti per il loro contributo alla crescita culturale e civile del Paese, in occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica Italiana, svoltesi ieri a Imperia, alla presenza del prefetto della Provincia di Imperia, Antonio Giaccari.

Alla cerimonia ha partecipato, in rappresentanza del comune di Isolabona, l’assessore Lorenzo Cortelli, che ha avuto l’onore di affiancare il Prefetto nel conferimento del riconoscimento a Gobetti, figura di riferimento nel panorama della musica sacra italiana contemporanea. Compositore, organista, direttore di coro e studioso, Paolo Gobetti ha dedicato oltre quattro decenni alla promozione della cultura musicale e della spiritualità attraverso l’arte. Autore di numerose composizioni organistiche e brani polifonici vocali pubblicati da importanti case editrici specializzate e recensiti da illustri maestri, le sue opere organistiche sono state eseguite in occasione di festival internazionali da celebri concertisti e hanno ricevuto l’apprezzamento della critica musicale per la profondità espressiva, la chiarezza formale e la forte tensione spirituale che le caratterizza. "Particolare rilievo hanno assunto composizioni quali la Messa Antoniana a quattro voci miste e organo, eseguita e trasmessa da Radio Vaticana, la raccolta Liturgia Viva, dedicata alle composizioni sacre e liturgiche, e l’Ave Maria, pubblicata, con altri brani mariani dagli autori più importanti di musica sacra, nel volume celebrativo del 150° anniversario del prodigio della Madonna Miracolosa di Taggia, 'Omaggio Musicale a Maria', ed è stata eseguita dal Coro Polifonico del Conservatorio di Genova diretto dal maestro Fabio Macelloni mentre l'Anamnesi in Mi minore tratta dal fascicolo 'Liturgia Viva', raccolta di composizioni sacre e liturgiche di Paolo Gobetti, è stata eseguita dalla Corale diocesana della diocesi di Ventimiglia-Sanremo in Vaticano nella Basilica di San Pietro, ad Assisi e al Duomo di Orvieto" - ricorda Lorenzo Cortelli, assessore alla Cultura a Isolabona - "La biografia è il catalogo di alcuni suoi lavori sono pubblicati nel volume 'Le Firme dell'Organo. Compositori e Repertorio organistico del ‘900 italiano'. La sua produzione musicale è stata recensita da autorevoli critici e studiosi che ne hanno evidenziato l’originalità del linguaggio compositivo, la profonda conoscenza della tradizione organistica e la capacità di coniugare ricerca artistica e intensa partecipazione spirituale. Accanto all’attività compositiva, Paolo Gobetti ha ricoperto importanti incarichi nel campo della formazione musicale e della valorizzazione del patrimonio ecclesiastico. Per molti anni è stato direttore dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra 'Can. Giuseppe Maria Goggioso' della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, incarico per il quale nel 2026 è stato nominato direttore emerito dal vescovo Antonio Suetta. Ha, inoltre, svolto un ruolo determinante nella tutela degli organi storici della diocesi, contribuendo alla conservazione di un patrimonio culturale di straordinario valore. Per vari decenni ha, infatti, ricoperto il ruolo di organista titolare e di direttore della Corale polifonica Don Bosco, presso il Santuario di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia al Mare. E' stato ispettore della 'Commissione per la tutela degli Organi Antichi' della diocesi di Ventimiglia-Sanremo. Dal dicembre 2022 è fiduciario esperto musicale permanente e organista dell'ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato) sezione di Ventimiglia. Il 27 dicembre 2018, su proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, gli è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana consegnata il giorno 2 giugno 2019 e il 27 dicembre 2025, su proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, gli è stata conferita l'onorificenza di ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica Italiana per meriti artistici e musicali".

Profondo è anche il suo legame con Isolabona, comunità nella quale ha prestato servizio come organista della Chiesa di Santa Maria Maddalena e dove è da sempre apprezzato per la disponibilità, la competenza e l’impegno profusi a favore della vita culturale e religiosa del paese. Un rapporto costruito nel tempo attraverso il volontariato e la condivisione di un patrimonio di valori che hanno lasciato un segno significativo nella comunità isolese. "Per Isolabona il conferimento di questa onorificenza a Paolo Gobetti rappresenta un motivo di profondo orgoglio e una grande emozione" – dichiara Cortelli – "Nel giorno in cui l’Italia celebra l’80° anniversario della Repubblica, questo prestigioso riconoscimento assume un significato che va ben oltre il pur importante traguardo personale: esso testimonia il valore della cultura come servizio alla comunità e dimostra come il talento, quando è accompagnato dall’impegno civile, dalla generosità e dalla dedizione al bene comune, possa diventare patrimonio condiviso di un intero territorio. Per la nostra comunità Paolo Gobetti non è soltanto un musicista di riconosciuto valore nazionale e internazionale. È una persona che, con discrezione, competenza e passione, ha contribuito per decenni a custodire e tramandare una parte importante dell’identità culturale e spirituale di Isolabona e della Val Nervia. Attraverso la sua musica, il suo servizio e il suo costante impegno a favore della cultura, ha lasciato un segno profondo nella vita di molte persone. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutti gli isolesi rivolgo a Paolo Gobetti le più sincere congratulazioni per questo altissimo riconoscimento conferito dalla Repubblica Italiana. Oggi Isolabona rende omaggio a uno dei suoi più illustri interpreti della cultura e della musica, condividendo con lui la gioia e l’orgoglio di questo momento storico".