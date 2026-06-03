Meteo, l'allerta termina anche nella provincia di Imperia alle 10 di oggi

La Protezione Civile Regionale, sulla base delle ultime valutazioni effettuate dal centro meteo idrologico di Arpal, ha modificato i tempi del bollettino di allertamento per la giornata di oggi, mercoledì 3 giugno.

Alla luce di una notte trascorsa senza che si registrassero particolari effetti al suolo o criticità di rilievo sul territorio ligure, i previsori hanno optato per una rimodulazione dei tempi, decretando la cessazione definitiva dell'allerta su tutte le zone alle ore 10:00.

Il passaggio perturbato che aveva destato preoccupazione nelle scorse ore ha allentato la presa più rapidamente del previsto. Nonostante permanga una residua instabilità sul ponente ligure e nell'interno, il quadro generale è in netto miglioramento.

Nota di Arpal: I fenomeni più intensi si sono spostati gradualmente verso l'alto Tirreno, lasciando la Liguria in una fase di transizione con schiarite sempre più ampie nel corso della mattinata.

La cessazione dell'allerta alle ore 10:00 è valida per tutti i bacini della regione.