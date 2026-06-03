Confindustria Imperia presente ai festeggiamenti per l'80esimo anniversario la Repubblica Italiana nel Principato di Monaco

Una delegazione di Confindustria Imperia ha partecipato alle celebrazioni per l’80° Anniversario della Repubblica Italiana, organizzate dall’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco in occasione della Festa della Repubblica.

L’evento ha rappresentato un importante momento di incontro tra istituzioni, rappresentanti del mondo economico e imprenditoriale, professionisti e personalità della comunità italiana e monegasca, confermando il valore delle relazioni internazionali e della collaborazione tra territori accomunati da forti legami economici e culturali.

La presenza di Confindustria Imperia testimonia l’impegno dell’Associazione nel promuovere il sistema produttivo della provincia e nel consolidare rapporti con interlocutori istituzionali ed economici di rilievo, favorendo occasioni di confronto e nuove opportunità di sviluppo per le imprese associate.

«Siamo particolarmente grati all’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco per aver coinvolto Confindustria Imperia in una ricorrenza così significativa per il nostro Paese – dichiara il Presidente Luciano Tesorini – La vicinanza geografica e le consolidate relazioni economiche tra il nostro territorio e il Principato rendono particolarmente importante la partecipazione a momenti istituzionali di questo livello. Occasioni come questa consentono di valorizzare il ruolo delle nostre imprese, favorire nuove relazioni e rafforzare il dialogo con realtà internazionali strategiche per la crescita del tessuto economico locale».

«La significativa visibilità riservata a Confindustria Imperia nell’ambito della manifestazione – prosegue Tesorini – rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto dall’Associazione a sostegno delle imprese e della promozione del territorio. Continueremo a impegnarci affinché le aziende della nostra provincia possano essere protagoniste di percorsi di sviluppo, innovazione e internazionalizzazione».

Confindustria Imperia rinnova il proprio ringraziamento all’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco per l’accoglienza e per l’attenzione dedicata all’Associazione.

La partecipazione a iniziative di alto profilo istituzionale conferma la volontà di Confindustria Imperia di rafforzare il dialogo con i principali stakeholder nazionali e internazionali, contribuendo alla crescita e alla competitività del territorio.