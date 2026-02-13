Il Presidente Sergio Mattarella riceve al Quirinale gli artisti di Sanremo 2026: musica, cultura e servizio pubblico (Foto e Video)

Questa mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale i partecipanti della 76ª edizione del Festival di Sanremo. La delegazione era accompagnata dal Conduttore e Direttore Artistico Carlo Conti, dalla Co-conduttrice Laura Pausini e dall’Amministratore Delegato della Rai Giampaolo Rossi.

Dopo l’intervento di Conti, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti, sottolineando il valore della musica come espressione culturale capace di unire il Paese e il ruolo del servizio pubblico nella promozione della creatività e dell’identità nazionale. L’incontro al Colle ha confermato il legame tra le istituzioni e uno degli appuntamenti più seguiti e rappresentativi della tradizione televisiva italiana.