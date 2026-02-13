Sanremo celebra la sua identità con il Festival dei Fiori (Foto e video)

La Città dei Fiori si prepara a vivere un evento straordinario che celebra la sua vocazione storica e guarda al futuro. La seconda edizione del Festival dei Fiori, in programma dal 25 al 29 marzo, propone un ricco calendario di eventi collegati a “Sanremoinfiore 2026” per valorizzare il patrimonio floricolo del territorio e rafforzare il legame tra eccellenze produttive e attrattività turistica, coniugando tradizione, arte, cultura e innovazione in una manifestazione diffusa che coinvolge l'intera città.

L'evento si propone come ponte tra turismo e floricoltura, offrendo un percorso emozionale e culturale che unisce cittadini, visitatori, operatori del settore e istituzioni in una sinergia capace di promuovere l'immagine di Sanremo a livello nazionale e internazionale. Il Festival dei Fiori amplia inoltre l'offerta turistica cittadina, prolungando il soggiorno dei visitatori del Corso Fiorito grazie a un ricco programma tematico che trasforma Sanremo in un giardino a cielo aperto.

Cinque giorni di mostre immersive, installazioni floreali spettacolari, convegni internazionali, laboratori artigianali, percorsi guidati, eventi musicali e teatrali, con sfilate di carri in fiore e parate di bande musicali che animeranno le piazze, i monumenti e i luoghi più suggestivi della città, celebrando l'eccellenza floricola che ha reso Sanremo famosa nel mondo. L’evento è organizzato dal Comune di Sanremo, con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e realizzato dalle Associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, con Sanremo On.

“La seconda edizione del Festival dei Fiori – dichiara il Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager - conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di promuovere e rafforzare un comparto strategico per l’identità e lo sviluppo economico della nostra città. La tradizione floricola rappresenta un elemento distintivo di Sanremo, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, che merita di essere sostenuto e valorizzato attraverso iniziative strutturate e di qualità. Questo Festival costituisce un’importante occasione di promozione del territorio, di consolidamento delle sinergie tra istituzioni e operatori del settore e di rilancio dell’immagine di Sanremo e del suo ruolo nel campo floricolo. Rivolgo un ringraziamento a tutti i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione. Investire in questo connubio significa sostenere lo sviluppo della città e consolidarne l'attrattiva".

“Già dallo scorso anno – affermano congiuntamente gli assessori Alessandro Sindoni (turismo) e Ester Moscato (floricoltura) - abbiamo cercato di allungare i giorni di Sanremoinfiore per essere maggiormente attrattivi dal punto di vista turistico. E il Festival dei Fiori percorre proprio questa direzione, rappresentando un grande contenitore di eventi che affianca e arricchisce la tradizionale sfilata dei carri, ampliando e diversificando l’offerta turistica. In questo modo Sanreminfiore torna ad essere un’esperienza diffusa e prolungata, capace di attirare pubblico prima, durante e dopo la manifestazione. Inoltre, rappresenta un esempio concreto di come turismo e floricoltura possano dialogare in modo sinergico, generando valore per l’intero territorio. La tradizione floricola non è soltanto un pilastro della nostra economia ma costituisce anche un elemento identitario che, appunto, arricchisce l’offerta turistica di Sanremo. Attraverso questa manifestazione, intendiamo rafforzare il legame tra produzione, promozione e accoglienza, offrendo ai visitatori un’esperienza che racconti la storia, la qualità e l’eccellenza del nostro comparto floricolo”.

Prende poi la parola l'assessore alla cultura Enza Dedali: "E' un piacere essere coinvolta in una manifestazione così interessante. I fiori sono l'artificio per eccellenza e abbiamo voluto organizzare dei percorsi culturali apposta. Innanzitutto mi piace ricordare che tutte le nostre fontane storiche verranno allestite e affiorate per l'occasione, così da poterne cogliere la bellezza. Sarà poi allestita una mostra fotografica, con anche la proiezione di un docufilm dedicato alla famiglia Calvino e un altro sulla storia delle ibridazioni".

"Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito. Inutile che io dica cosa rappresentano i fiori per Sanremo e cosa possono dare alla città" incalza l'assessore al turismo Alessandro Sindoni.

Ospite in collegamento anche Nicolò Bongiorno, figlio di Mike, che ha ribadito il legame tra la famiglia e Sanremo, accennando anche alla sfilata dei carri fioriti che vedrà come tema i programmi tv storici della Rai, tra cui quelli condotti proprio da Bongiorno.

“Il Festival dei Fiori rappresenta un appuntamento di grande valore per il territorio, capace di unire in modo virtuoso due asset fondamentali dell’economia locale: la floricoltura e il turismo – afferma Silvio Bregliano, Presidente di Federfiori - Un connubio naturale che, grazie a questa manifestazione, trova una concreta occasione di valorizzazione e promozione, fungendo da vero e proprio volano di sviluppo per entrambi i settori. Ogni iniziativa inserita nel programma del Festival è stata concepita con l’obiettivo di accogliere visitatori e operatori mettendo al centro le eccellenze della produzione floricola locale, con particolare attenzione a fiori simbolo del nostro territorio come anemoni e ranuncoli, espressione di qualità, tradizione e innovazione. Un elemento di assoluto rilievo dell’edizione di quest’anno è rappresentato dalla collaborazione con ANCEF, che ha reso possibile l’organizzazione dell’Assemblea Union Fleurs. Un evento di respiro internazionale che porterà a Sanremo i principali esponenti del commercio floricolo mondiale, rafforzando il ruolo della nostra città come punto di riferimento nel panorama florovivaistico europeo. Il Festival dei Fiori è il risultato di un lavoro condiviso e di una visione comune. Per questo desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione, in particolare al Comune di Sanremo e alla Camera di Commercio, che fin dal primo momento hanno creduto con convinzione in questa iniziativa, sostenendone il valore economico, culturale e promozionale per l’intero territorio”.

"Il Festival dei Fiori – sono le parole di Matteo Paracchini, Consigliere Confcommercio Sanremo con delega al turismo - rappresenta un’importante occasione di crescita e valorizzazione per l’intero tessuto commerciale della città. Non si tratta soltanto di un evento simbolico legato alla tradizione, ma di una manifestazione capace di generare ricadute positive e diffuse per le attività economiche del territorio. L’organizzazione di eventi collaterali alla giornata dei Carri Fioriti consente di ampliare il periodo di permanenza dei visitatori, incrementando le presenze turistiche e creando nuove e significative occasioni per il commercio, la ristorazione e i servizi. Il Festival dei Fiori è una manifestazione in continua crescita, che dimostra un potenziale sempre maggiore. Si tratta di un format moderno e flessibile, che va consolidato, ampliato e migliorato progressivamente, con l’obiettivo di rendere Sanremo sempre più attrattiva anche al di fuori dei tradizionali grandi eventi. Confcommercio guarda con convinzione a questa iniziativa, che unisce promozione del territorio, identità locale e sviluppo economico, e auspica che il Festival dei Fiori possa continuare a evolversi diventando un appuntamento strutturale e strategico per la città”.

“Confesercenti Sanremo – dice Domenico Alessi, Presidente cittadino di Confesercenti Sanremo - è fiera dell’intesa con le altre Associazioni di categoria e della positiva esperienza dell’anno passato. Riteniamo il Festival dei Fiori un altro tassello importante per promuovere la nostra città. Un grazie all’Amministrazione per aver abbracciato con tutti noi questo progetto”.

“Questo progetto – spiega Donata Vivaldi, Presidente Confartigianato Imperia - è il risultato di una collaborazione virtuosa tra istituzioni e associazioni, con l’obiettivo comune di dare visibilità alle imprese e di creare nuove opportunità per il territorio. Il Festival dei Fiori si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del comparto florovivaistico sanremese, puntando su qualità, sostenibilità e attrattività turistica, e confermando Sanremo come punto di riferimento nel panorama floricolo italiano”.

“Sanremo On – afferma Roberto Berio, Presidente della Rete di Imprese - è fiera di aver contribuito al varo del Festival dei Fiori che si collega in maniera fantastica allo storico appuntamento del Corso Fiorito. In questo modo si è creata una grande manifestazione di rilevanza nazionale che mette insieme le eccellenze del territorio e un forte richiamo turistico con eventi collegati e articolati su più giorni. Un modello che ci trova da tempo sostenitori convinti e, in questo caso, anche protagonisti con la grande mostra di Santa Tecla “Dagli Egizi a Sanremo - Fiori e Profumi nella Storia” e l’Infiorata di piazza Nota insieme ai maestri di Spello. Un plauso quindi al Comune per il grande supporto all’iniziativa e piena collaborazione con le Associazioni con le quali lavoriamo insieme per realizzare questo importante progetto”.

ALLESTIMENTI FLOREALI PRINCIPALI

1. Installazioni ftoreali di Piazza Colombo

Piazza Colombo si trasforma nel fulcro centrale del Festival dei Fiori, configurandosi come spazio rappresentativo e aggregativo per eccellenza. La piazza è interamente dedicata ai 18 Comuni del bacino floricolo, che hanno l'opportunità di presentare e valorizzare le proprie peculiarità territoriali, le tradizioni locali e le eccellenze produttive legate al mondo dei flOri.

Ciascun Comune contribuisce all'allestimento della piazza con installazioni floreali studiate per rappresentare l'identità e le caratteristiche distintive del proprio territorio. Queste opere, realizzate con tecniche creative e composizioni scenografiche di grande impatto visivo, danno vita a un vero e proprio mosaico di colori, profumi e stili che raccontano la ricchezza e la diversità del comprensorio floricolo della Riviera dei Fiori.

L'allestimento di Piazza Colombo non si limita alla dimensione estetica e celebrativa: è prevista anche la possibile realizzazione di un info point turistico-informativo, concepito come punto di riferimento per visitatori e curiosi. Questo spazio fornisce informazioni dettagliate sui territori rappresentati, sulle iniziative del Festival, sui percorsi di visita consigliati e sulle eccellenze enogastronomiche e culturali della zona, trasformando la piazza in un vero e proprio hub di accoglienza e orientamento per il pubblico del Festival dei Fiori 2026.

2. Giardino tropicale di Piazza Borea d’OImo

Piazza Borea d'Olmo si trasforma in uno scenario straordinario ed esotico grazie alla realizzazione di un suggestivo "Giardino tropicale", un allestimento che promette di stupire e incantare visitatori e cittadini con la sua ricchezza botanica e la scenografia evocativa.

Il giardino ospita una selezione accurata di piante esotiche provenienti da diverse aree climatiche del mondo, creando un'atmosfera immersiva che ha l'intento di trasportare i visitatori in ambientazioni lontane e affascinanti. Tra le protagoniste de11'a11estimento, fioriture rare e specie botaniche di particolare pregio, alcune delle quali difficilmente osservabili nel contesto mediterraneo, offrono l'opportunità di scoprire la straordinaria biodiversità del regno vegetale.

Questo progetto rappresenta molto più di un semplice allestimento ornamentale: è il simbolo eloquente del dialogo virtuoso tra tradizione e innovazione nel settore floricolo. Da un lato, infatti, il Giardino tropicale rende omaggio alla storica vocazione florovivaistica del territorio ligure e alla sua capacità di coltivare con successo specie provenienti da climi diversi; dall'altro guarda al futuro, esplorando nuove possibilità di diversificazione produttiva e sperimentazione botanica che possono aprire interessanti prospettive di mercato per il comparto florovivaistico locale. L'installazione diventa così un manifesto della capacità del settore di evolvere e rinnovarsi senza perdere le proprie radici, coniugando il rispetto per le tecniche tradizionali con l'apertura verso nuove sfide e opportunità nel panorama internazionale della floricoltura.

3. Roseto di Via Escoffier

In via Escoffier, nel cuore di Sanremo, un roseto scenografico si propone di trasformare lo spazio pubblico in un'esperienza sensoriale unica nel suo genere. L'iniziativa rappresenta molto più di un semplice intervento di arredo urbano: è un vero e proprio viaggio emozionale attraverso profumi, colori e atmosfere che celebrano l'anima più autentica della città dei fiori.

Il percorso è stato concepito per accompagnare cittadini e visitatori in un'immersione totale nel mondo delle rose, dove la dimensione olfattiva assume un ruolo centrale e protagonista. I profumi avvolgenti e inebrianti delle diverse varietà di rose selezionate creano un'atmosfera quasi magica, capace di evocare memorie e suscitare emozioni profonde in chi attraversa la via durante questo importante appuntamento primaverile.

Questo allestimento rappresenta un omaggio sentito e consapevole alla storica cultura floricola di Sanremo, una tradizione che affonda le radici in oltre un secolo di eccellenza nella coltivazione e nella commercializzazione di fiori. La città ligure, infatti, è stata per decenni uno dei principali centri europei per la produzione di rose e fiori recisi, sviluppando competenze tecniche e varietà uniche che hanno conquistato i mercati internazionali.

Attraverso la selezione accurata di varietà pregiate e rappresentative, e mediante allestimenti curati nei minimi dettagli, il roseto di via Escoffier si propone di esaltare l'eccellenza produttiva del territorio sanremese nel contesto celebrativo del Festival dei Fiori 2026. Ogni elemento del percorso è stato studiato per raccontare una storia: quella della tradizione floricola locale, della passione di generazioni di coltivatori che hanno dedicato la vita a questa nobile arte, e dell'identità profonda di una città che vive, respira e si identifica con i fiori. Un progetto che coniuga valorizzazione culturale, attrattività turistica e riqualificazione urbana in un'unica, armoniosa visione.

4. Giardino esotico di Pian di Nave

L'area di Pian di Nave si trasforma in un affascinante Giardino esotico, uno spazio dedicato alla celebrazione della straordinaria diversità botanica che caratterizza le zone aride e semi- aride del pianeta. Questo allestimento rappresenta un viaggio attraverso paesaggi lontani e ambienti estremi, dove la natura ha sviluppato forme di vita sorprendenti per bellezza e capacità di adattamento.

Il giardino ospita una ricca collezione di piante grasse e specie rare, accuratamente selezionate per rappresentare la varietà morfologica e geografica di queste straordinarie famiglie botaniche. Dai cactus colonnari alle succulente dalle forme scultoree, dalle agavi monumentali alle piccole gemme come lithops e echeverie, l'allestimento offre ai visitatori l'opportunità di scoprire un mondo vegetale spesso poco conosciuto ma di grande fascino estetico e scientifico.

Il Giardino esotico di Pian di Nave si configura come simbolo potente della biodiversità floricola mondiale. L'installazione vuole ricordare come il patrimonio vegetale del pianeta sia incredibilmente vasto e variegato, e come la sua conservazione rappresenti una priorità fondamentale per il futuro dell'umanità e degli ecosistemi.

Oltre alla dimensione didattica e di sensibilizzazione ambientale, il Giardino evidenzia anche le opportunità che queste specie offrono al settore florovivaistico contemporaneo: le piante grasse e succulente, infatti, stanno conoscendo una crescente popolarità nel mercato ornamentale internazionale, sia per la loro resistenza e facilità di coltivazione, sia per il loro valore decorativo unico. Un allestimento che guarda quindi simultaneamente alla conservazione della biodiversità e alle prospettive di sviluppo economico sostenibile del comparto floricolo.

5. Gli infioratori di Spello in Piazza Nota

Installazione floreale realizzata con i fiori di Sanremo dai celebri maestri infioratori di Spello che si estende su una superficie di circa 60 metri quadrati ed è ispirata al tema della parata dei carri fioriti. Gli artisti spellani sono infatti noti per la loro creatività senza eguali e per la maestria tecnica nel comporre veri e propri capolavori effimeri utilizzando esclusivamente petali di fiori. Dopo l'inaugurazione ufficiale la composizione in tutta la sua bellezza può essere ammirata dai visitatori per l'intero fine settimana: venerdi, sabato e domenica. L'incontro tra i fiori di Sanremo, simbolo de11'ecce11enza floricola, e l'antica arte umbra de11'infiorata rappresenta un dialogo straordinario tra due tradizioni italiane d'eccellenza. Un'occasione imperdibile per lasciarsi incantare dai colori vivaci, dai profumi inebrianti e dalla perizia artigianale capace di trasformare Piazza Nota in un vero e proprio quadro a cielo aperto, dove l'arte effimera raggiunge la sua massima espressione.

Visita guidata del Percorso delle Fontane storiche e degli allestimenti del Festival (a cura di Marco Macchi, guida turistica ed esperto in storia locale)

• Categoria: Visita guidata

• Orario: 10:00

• Luogo: partenza in Piazza Nota; a seguire Piazza dei Dolori-Piazza Eroi Sanremesi- Via Corradi-Piazza Bresca.

• Un suggestivo percorso artistico diffuso che valorizza le fontane storiche di Sanremo attraverso installazioni floreali. Cinque tappe monumentali che uniscono storia, architettura e arte floreale in un itinerario che attraversa i luoghi più significativi della città:

- Fontana dei Missionari - Piazza Bresca: costruita nel 1834 per soddisfare le pressanti richieste idriche del popoloso quartiere della Marina, questa fontana è caratterizzata da una gradinata a piramide in pietra su cui si innalza un obelisco con quattro fontanelle alla base, eretto per ricordare il capitano sanremese Benedetto Bresca, che nel 1586 salvò l'erezione del grande obelisco Vaticano gridando "Aiga ae corde" (Acqua alle corde). Questo gesto eroico gli valse il privilegio di fornire ogni anno le palme per il Vaticano. Per il Festival dei Fiori, l'obelisco è allestito con una spettacolare parete verticale di succulente realizzata mediante struttura dedicata e fissaggi invisibili. La parte interna è decorata con papiro per creare verticalità e movimento naturale, mentre il bordo della fontana è stato impreziosito da una cornice ricca e folta di ranuncoli e anemoni lungo tutto il perimetro, armonizzata nello stile e nel colore.

- Fontana di Piazza Nota: situata nella piazza intitolata ad Alberto Nota, dove sorge l'ex Palazzo Civico edificato verso il 1750, questa fontana è una delle prime quattro costruite con l'apertura del primo acquedotto del 1828 voluto da1l'a11ora sindaco Stro Andrea Carli. L'allestimento prevede la decorazione con amarilli di tutta la parte superiore dell'obelisco, in una composizione verticale che crea un suggestivo effetto a cascata, esaltando l'eleganza della struttura monumentale.

- Fontana del Mercato - Piazza Eroi Sanremesi (monumento a Stro Carli): aperta tra il 1827 e il 1831 su disegno dell'ingegnere Gio Luigi Clerico, questa fontana è stata per decenni il cuore pulsante della vita cittadina. Negli anni '60, al centro della vasca fu posizionato il monumento con la statua rappresentante Stro Andrea Carli, affettuosamente chiamato dai sanremesi "Carlandria". Per il Festival dei Fiori è stata realizzata una grande composizione scenografica ai piedi della statua, con foglie tropicali e fiori di strelitzia strutturata per valorizzare il soggetto centrale. Quattro composizioni aggiuntive, coordinate nello stile, impreziosiscono la base della fontana creando un insieme armonico e d'impatto.

- Fontana di Piazza dei Dolori: una delle prime fontane ad usufruire dell'acqua proveniente dall'acquedotto del Sindaco Carli, è protagonista di un allestimento che rende omaggio alla tradizione dei trasporti floreali locali. Piccole ceste di canne circondano la fontana in maniera irregolare e naturale, ciascuna riempita con un'unica varietà di fiore: garofani e violaciocca, intervallati da bacche e fronde varie per creare struttura e armonia visiva, evocando l'atmosfera autentica del commercio floricolo storico.

- Fontana di Via Corradi: la fontana è impreziosita da un arco floreale realizzato con fiori e fronde autoctoni, scelti accuratamente per creare un effetto armonico e naturale. L'utilizzo di fiori dai colori vivaci e accesi garantisce un forte impatto scenografico, trasformando questo angolo della città in un punto di meraviglia floreale.

Laboratorio di Arte floreale

• Categoria: Laboratorio didattico

• Orario: 10:00-12:00

• Luogo: Forte di Santa Tecla (piano superiore)

• Laboratorio pratico dedicato a11'Arte della composizione e lavorazione floreale, tenuto da esperti floricoltori e maestri fioristi del territorio. I partecipanti hanno l'opportunità di imparare le tecniche professionali di preparazione, taglio e assemblaggio dei fiori, scoprendo i segreti del mestiere che ha reso Sanremo famosa nel mondo. Dalla scelta dei fiori freschi alla creazione di composizioni artistiche, il laboratorio offre un percorso formativo completo che unisce teoria e pratica, permettendo di comprendere il valore artigianale della filiera floricola locale. Un'occasione per avvicinarsi al mondo dei fiori in modo professionale e creativo, apprendendo direttamente dai protagonisti de11'ecce11enza floricola sanremese. Laboratorio gratuito, accesso al Forte di Santa Tecla a pagamento.

Visita guidata del Percorso delle Fontane storiche e degli allestimenti del Festival (a cura di Marco Macchi)

• Categoria: Visita guidata

• Orario: 14:00

• Luogo: partenza in Piazza Nota; a seguire Piazza dei Dolori-Piazza Eroi Sanremesi- Via Corradi-Piazza Bresca

Laboratorio di intreccio dei “parmureli”

• Categoria: Laboratorio didattico

• Orario: 14:30-16:30

• Luogo: Forte di Santa Tecla (piano superiore)

• Un'opportunità unica per scoprire e praticare l'antica arte dell'intreccio delle palme, conosciuta localmente come "parmureli", una tradizione artigianale che affonda le sue radici nella cultura ligure e che ancora oggi viene tramandata di generazione in generazione. Il laboratorio, condotto da maestri artigiani esperti, consente ai partecipanti di apprendere le tecniche tradizionali di lavorazione delle foglie di palma, dalla preparazione del materiale alla realizzazione di intrecci decorativi. Un'esperienza pratica che valorizza un patrimonio culturale immateriale del territorio, permettendo a bambini, famiglie e appassionati di cimentarsi direttamente in questa affascinante pratica artigianale.

Laboratorio gratuito, accesso al Forte di Santa Tecla a pagamento.

Conferenza “Palme regine del Mediterraneo e messaggio di Pace” (a cura di Claudio Littardi, tecnico dei giardini, esperto in palme e paesaggio storico, Presidente del Centro Studi e Ricerche per le Palme) ed esibizione di danza orientale

• Categoria: Conferenza e Spettacolo

• Orario: 16:30-17:30

• Luogo: Forte di Santa Tecla

• Definite da Linneo “Principes plantarum”, le palme rappresentano uno dei gruppi vegetali più affascinanti e simbolici del pianeta. Con circa 2.500 specie conosciute, esse sono diffuse prevalentemente nelle regioni tropicali e subtropicali, con i maggiori centri di biodiversità concentrati ne11’America tropicale e nelle Indie orientali. In Europa, la loro presenza spontanea è limitata a sole due specie: Phoenix theophrasti e Chamaerops humilis, autentiche regine del paesaggio mediterraneo. Sanremo occupa un posto speciale nella storia delle palme: già dal XIII secolo la città coltivava palme da dattero, dando origine a un fiorente commercio di foglie destinate ai riti cristiani della Pasqua e alla festa ebraica di Sukkot. Un intreccio virtuoso tra botanica, spiritualità e identità locale che ha segnato profondamente la storia economica e culturale del territorio. A partire dal XIX secolo, con lo sviluppo dei giardini storici e del turismo climatico, Sanremo ha visto l'introduzione di oltre 50 specie ornamentali di palme, trasformando il paesaggio urbano in un vero e proprio giardino mediterraneo a cielo aperto. Simbolo universale di trionfo, fertilità e immortalità, la palma accompagna l'umanità fin dalle sue origini, assumendo ruoli centrali in ambito economico, religioso, storico e culturale. La conferenza “Palme regine del Mediterraneo” invita il pubblico a riscoprire questo straordinario patrimonio botanico, raccontandone l'evoluzione, il significato simbolico e il legame profondo con il Mediterraneo e con la città di Sanremo.

Proiezione del docufilm “Cartas de Calvino” di Esther Barroso Sosa

• Categoria: Cinema

• Orario: 17:00

• Luogo: Ex Oratorio Santa Brigida

• Il docufilm "Cartas de Calvino", diretto dalla regista Esther Barroso Sosa, esplora attraverso un raffinato escamotage narrativo il profondo e spesso misconosciuto legame tra Italo Calvino, uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento, e l'isola di Cuba, sua terra natia. Girato tra Roma, Sanremo e L'Avana, il documentario mostra i luoghi che hanno segnato la biografia dello scrittore fin dalla nascita, restituendo un ritratto geografico ed emozionale della sua esistenza. Sanremo rappresenta un tassello fondamentale di questa narrazione: città di origine del padre di Calvino, qui - al ritorno da Cuba - Italo trascorse gran parte della sua infanzia e giovinezza, formando quella sensibilità letteraria e naturalistica che avrebbe poi caratterizzato tutta la sua opera. Le riprese realizzate nella città ligure hanno regalato al pubblico immagini suggestive e poetiche di Villa Meridiana – dimora storica della famiglia Calvino – e del celebre giardino di Libereso Guglielmi, il giardiniere anarchico che ispirò alcuni dei personaggi calviniani e che incarnava quella filosofia naturale tanto cara allo scrittore. Un intreccio poetico tra arte, natura e memoria che permea l'intera struttura narrativa del documentario. Lo stesso Calvino scrisse con la sua caratteristica ironia intellettuale: «Della mia nascita d'oltremare conservo solo un complicato dato anagrafico (che nelle brevi note bio-bibliografiche sostituisco con quello più "vero": nato a Sanremo), un certo bagaglio di memorie familiari, e il nome di battesimo che mia madre, prevedendo di farmi crescere in terra straniera, volle darmi perché non scordassi la patria degli avi, e che invece in patria suonava bellicosamente nazionalista». Questa riflessione testimonia la complessità identitaria dello scrittore, diviso tra un'origine geografica (Cuba) e un'origine culturale e affettiva (Sanremo e l'Italia), e al contempo rivela l'ironia con cui guardava al proprio nome "Italo", scelto dalla madre Eva Mameli per mantenere vivo il legame con la patria italiana ma che in Italia, negli anni del fascismo, suonava eccessivamente retorico e nazionalista. Eppure, nonostante questa apparente rimozione dell'origine cubana, Calvino fece ritorno sull'isola caraibica nel 1964 per ritrovare i luoghi della sua primissima infanzia, accettando un invito della prestigiosa Casa de las Américas, importante istituzione culturale dell'Avana. In quella stessa occasione, in un gesto carico di significato simbolico, volle celebrare il suo matrimonio con Esther Judith Singer (che in seguito divenne nota come Esther Calvino, traduttrice e custode della memoria dello scrittore). Ancora oggi Cuba celebra con orgoglio il suo figlio illustre: una lapide commemorativa è stata posta nella casa natale di Calvino, situata nel Giardino Botanico di Santiago de Las Vegas, dove i genitori – entrambi agronomi e botanici di fama – lavoravano come direttori della Stazione Sperimentale Agraria. Inoltre, all'autore è stato intitolato un prestigioso premio letterario che ogni anno celebra l'eccellenza della scrittura. Il docufilm restituisce dunque la complessità di un'identità transnazionale, mostrando come le radici di uno scrittore possano estendersi attraverso oceani e continenti, e come la memoria dei luoghi – sia quelli dell'infanzia cubana sia quelli della formazione sanremese – abbia nutrito l'immaginazione di uno dei più grandi narratori del secolo scorso.

Visita guidata del Percorso delle Fontane storiche e degli allestimenti ftoreali del Festival (a cura di Marco Macchi)

• Categoria: Visita guidata

• Orario: 14:00

• Luogo: partenza in Piazza Nota; a seguire Piazza dei Dolori-Piazza Eroi Sanremesi- Via Corradi-Piazza Bresca.

Laboratorio di intreccio dei “parmureli”

• Categoria: Laboratorio didattico

• Orario: 14:30-16:30

• Luogo: Forte di Santa Tecla (piano superiore)

• Laboratorio gratuito, accesso al Forte di Santa Tecla a pagamento

Sfilata delle automobili storiche (Milano-Sanremo)

• Categoria: Sfilata storica

• Orario: 16:30-19:30

• Luogo: vie della città

• Dal 26 al 29 marzo, la Coppa Milano-Sanremo celebre un traguardo straordinario: il 120º anniversario della corsa automobilistica più antica d'Ita1ia. Nata nel 1906 da un'intuizione di Camillo Costamagna, allora direttore della Gazzetta dello Sport, la competizione ha saputo fin dalle origini unire sport, eleganza e territorio, attraversando Lombardia, Piemonte e Liguria lungo un percorso che conduceva i primi gentlemen drivers verso la Riviera. In occasione della XVII Rievocazione Storica, la manifestazione rende omaggio alle proprie radici tornando simbolicamente al percorso originario, oggi ampliato in un itinerario di oltre 700 chilometri, che valorizza in modo particolare il territorio ligure. Il programma si apre con le tradizionali prove al Tempio della Velocità di Monza e un esclusivo Opening Gala Dinner a Milano. Il venerdi vede gli equipaggi attraversare il Piemonte fino a raggiungere Genova, con arrivo al prestigioso Circolo Artistico Tunnel, straordinariamente aperto per l'occasione. Il sabato le prove speciali conducono le vetture attraverso Acqui Terme, Loano e la Riviera, fino a Sanremo, dove la competizione sportiva si conclude con la cerimonia di premiazione. La domenica è invece dedicata al relax nella Città dei Fiori e all'esclusivo Tributo sullo storico circuito di Ospedaletti. Patrocinata e supportata dall’Automobile Club Milano e riconosciuta da ACI Sport nell'ambito del Campionato Italiano Grandi Eventi, la Coppa Milano-Sanremo si conferma un appuntamento di riferimento nel panorama internazionale delle grandi gare storiche, capace di coniugare patrimonio motoristico, turismo lifestyle ed eccellenze territoriali.

Premiazione del Concorso “Vetrine in Fiore”

• Categoria: Premiazione

• Orario: Pomeriggio

• Luogo: da definire

• Un'iniziativa che trasforma il tessuto commerciale di Sanremo in una galleria d'arte floreale diffusa. Il Concorso “Vetrine in Fiore 2026” coinvolge attivamente le attività commerciali della città nel celebrare la vocazione floricola del territorio. I commercianti sanremesi sono invitati a decorare le proprie vetrine con allestimenti floreali creativi e originali, trasformando negozi, botteghe e attività in vere e proprie opere d'arte che omaggiano il fiore in tutte le sue forme. Il concorso stimola la creatività degli esercenti, che possono interpretare liberamente il tema floreale attraverso composizioni tradizionali o innovative, utilizzando fiori freschi, installazioni artistiche o soluzioni scenografiche d'impatto. L'iniziativa persegue un duplice obiettivo: da un lato valorizza il centro storico e le zone commerciali della città, rendendole parte integrante del Festival dei Fiori; dall'altro rafforza il legame tra le eccellenze produttive locali e il tessuto economico urbano, creando un'esperienza immersiva per i visitatori che passeggiano tra le vie cittadine. La premiazione riconosce le vetrine più creative, originali e scenografiche, celebrando l'impegno dei commercianti nel rendere Sanremo ancora più bella e accogliente durante il Festival. Un'occasione per dimostrare come la tradizione floricola non sia solo eredità del passato, ma elemento vivo e identitario della città contemporanea.

Conferenza “Faraoni e Fiori — la meraviglia dei giardini dell'antico Egitto” (a cura di Divina Centore, egittologa presso il Museo Egizio di Torino, esperta in comunicazione scientifica e divulgazione della cultura egizia)

• Categoria: Conferenza

• Orario: 16:30

• Luogo: Forte di Santa Tecla

• Un'immersione affascinante nell'Antico Egitto attraverso uno dei suoi aspetti meno conosciuti ma più sorprendenti: i giardini faraonici. L'egitto1oga Divina Centore presenta il suo volume "Faraoni e Fiori", accompagnando il pubblico in un viaggio straordinario tra natura, mito e storia che svela i segreti degli incantevoli giardini dell'antica civiltà nilotica. L'autrice trasporta i visitatori idealmente a Tebe, nell'anno 1350 a.C., dove sotto il sole ardente brilla una gemma nascosta: il giardino di Nebamun, alto funzionario del tempio di Amon. In questo spazio verde di straordinaria bellezza, palme da dattero, fichi, alberi di persea, ninfee e papiri non sono semplici elementi decorativi, ma riflettono concretamente il potere, la ricchezza e lo status sociale del proprietario. Oasi simili si trovavano all'interno di templi e altri contesti sacri, così come in residenze private de11'é1ite egizia. Quello dei giardini è un aspetto poco conosciuto della civiltà egizia, che sfida l'immagine stereotipata dell'Egitto come terra esclusivamente arida e desertica. Attraverso resti archeobotanici, testi antichi e pitture tombali straordinariamente conservate, si scopre come gli egizi sapessero creare giardini e orti incantevoli che andavano ben oltre la funzione produttiva: oltre a fornire cibo, materie prime e medicine, questi spazi verdi avevano profondi significati simbolici, religiosi e rituali, e tramandavano storie meravigliose legate alla cosmogonia e alla rinascita. La presentazione del volume si inserisce perfettamente nel contesto del Festival dei Fiori, creando un dialogo ideale tra la tradizione floricola sanremese e le antichissime pratiche orticole della civiltà egizia, dimostrando come il rapporto tra l'uomo e il mondo vegetale attraversi millenni di storia umana con significati sempre attuali.

Esibizione dello spettacolo “Pollici verdi — Divagazioni botanico-sentimentali in musica” di David Zonta (Floral & Garden Designer)

• Categoria: Spettacolo musicale

• Orario: 17:00

• Luogo: Ex Oratorio Santa Brigida

• Uno spettacolo unico che intreccia racconto, musica e immaginazione botanica, trasformando il mondo delle piante in una straordinaria metafora emotiva e narrativa. "Pollici Verdi" è un viaggio ironico e delicato tra crescita, cura e relazioni umane, dove il verde diventa linguaggio universale e spazio privilegiato di riflessione sulla vita, sui sentimenti e sui legami. David Zonta conduce il pubblico attraverso parole e suggestioni evocative, accompagnato da un paesaggio sonoro accuratamente costruito che amplifica atmosfere e immagini. La dimensione musicale non è semplice sottofondo, ma elemento narrativo integrato che dialogo con le parole, creando un'esperienza multisensoriale dove suono e racconto si fondono armoniosamente. Lo spettacolo affronta con leggerezza e profondità temi universali come la crescita personale, la cura dell'altro, la pazienza necessaria per vedere germogliare progetti e relazioni, utilizzando il regno vegetale come chiave interpretativa originale della condizione umana. Ogni pianta, ogni fiore, ogni processo botanico diventa metafora capace di illuminare aspetti della nostra esistenza, in un continuo gioco di rispecchiamenti poetici. Un'esperienza intima e coinvolgente, perfettamente in sintonia con lo spirito del Festival dei Fiori, che va oltre la semplice celebrazione estetica per esplorare il significato profondo che la natura vegetale assume nella nostra vita emotiva e relazionale. “Pollici Verdi” parla di sentimenti con un linguaggio inedito, mescolando musica e racconto in modo originale e accessibile a tutti.

I fiori di Sanremo oggi

La provincia di Imperia è riconosciuta storicamente e ancora oggi come uno dei poli più importanti del settore florovivaistico italiano. Il suo ruolo nel panorama nazionale e regionale è sia economico che strategico, con una forte specializzazione produttiva e una vocazione per l’export.

Secondo documenti ufficiali e studi economici regionali, la floricoltura rappresenta la principale voce delle esportazioni agricole nella provincia di Imperia, con un peso tale che l’attività florovivaistica da sola costituisce oltre il 70 % della produzione agricola vendibile a livello provinciale. Questa specializzazione ha reso l’imperiese l’area con la più alta concentrazione di imprese florovivaistiche in Liguria.

La produzione è concentrata soprattutto lungo la fascia costiera e le colline litoranee occidentali: qui si coltivano fiori sia in serra sia in pien’aria.

Struttura e trend produttivi

Storicamente la provincia di Imperia è stata il cuore della floricoltura italiana fin dall’Ottocento grazie alle favorevoli condizioni climatiche mediterranee e alla vicinanza ai principali mercati europei. Nel tempo il numero delle aziende si è ridotto a causa dei processi di consolidamento, ma le imprese rimaste tendono ad essere più grandi e più efficienti.

Secondo i rilevamenti storici disponibili, nel 2005 nella provincia erano attive circa 5.040 aziende floricole, la maggior parte di quelle attive in tutta la Liguria, con coltivazioni che comprendevano una prevalenza di produzioni in pien’aria (circa il 60 %).

A livello nazionale, il settore florovivaistico continua a registrare valori di produzione molto elevati: nel 2023 il valore complessivo del comparto (floricoltura + vivaismo) era pari a oltre €3,14 miliardi, confermando l’Italia tra i principali paesi produttori ed esportatori al mondo.

La Liguria, di cui Imperia è la provincia leader, figura stabilmente tra le regioni italiane di maggiore produzione florovivaistica, con una quota di produzione floricola che supera i 400 milioni di euro.

In particolare, il territorio del sanremese nel mondo è conosciuto soprattutto per:

- fiori recisi (come ranuncoli, anemoni, papaveri, etc.) – storicamente uno dei punti diforza;

- fronde ornamentali (mimosa, ginestra, etc.) destinate sia al mercato interno che all’export;

- piante grasse e succulente, coltivate in grande numero e varietà;

- ibridatori di garofani, rose, ranuncoli, anemoni, alstroemeria, ortensia, etc.

- la sperimentazione portata avanti dal CREA – OF e dall’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo, enti di ricerca riconosciuti a livello internazionale.

Il settore floricolo della provincia di Imperia rimane ancora oggi una realtà economica solida e strategica, con una tradizione produttiva consolidata, una forte identità territoriale e un ruolo significativo nei mercati internazionali. Nonostante alcune sfide legate alla competitività e ai cambiamenti climatici, il settore rappresenta ancora uno dei principali motori dell’economia locale e regionale.

Floricoltura nella provincia di Imperia: dati statistici e quadro aggiornato

Il settore florovivaistico italiano continua a rappresentare una delle eccellenze dell’agricoltura nazionale:

Nel 2023 il valore complessivo della produzione floricola e vivaistica in Italia ha raggiunto circa €3,14 miliardi, pari al 4,7 % della produzione agricola nazionale. Di questi, €1,465 miliardi sono fiori (attività floricola) e €1,678 miliardi vivaismo (in cui sono incluse anche le produzioni di grandi alberi e arbusti).

I dati 2024 segnalano un nuovo record nazionale con €3,25 miliardi di produzione totale (+3,5 % rispetto al 2023). In Italia operano complessivamente circa 17.000 imprese florovivaistiche, distribuite su oltre 45.000 ettari dedicati alla produzione di fiori e piante ornamentali.

Circa il 70 % della produzione è destinato ai mercati esteri e nel 2024 il valore delle esportazioni è stato stimato oltre €1,6 miliardi, con un aumento rispetto all’anno precedente sia in valore (+6,3 %) che in volume (+9,5 %).

Il ruolo della Liguria nel contesto nazionale

La Regione Liguria ha una dimensione produttiva molto significativa per la produzione floricola (fiori recisi e ornamentali), con circa €437-462 milioni di valore in produzione nei dati più recenti. Di questi, circa €250 milioni sono rappresentati dal “fiore di Sanremo”, mentre il rimanente è costituito per lo più da produzioni in vaso (fiori e piante aromatiche) della piana di Albenga.

La produzione attuale è fortemente concentrata nelle coltivazioni invernali e primaverili, e rappresenta una delle fasce più elevate della produzione italiana.

Questo valore rappresenta circa il 14–15 % della produzione florovivaistica italiana complessiva, collocando la Liguria tra le prime tre regioni italiane nel settore.

Struttura territoriale e specializzazioni produttive

La provincia di Imperia è un centro storico della floricoltura in pien’aria, con specializzazione in fiori recisi e fronde ornamentali ad alta qualità per i mercati europei. Zone come Sanremo e l’entroterra imperiese hanno una particolare vocazione per varietà come fronde decorative, mimose, ranuncoli, anemoni e papaveri destinati al mercato italiano ed estero.

La Liguria, secondo l’Istituto CREA, è anche la prima regione per numero di aziende nel comparto florovivaistico ornamentale: circa 2.351 imprese su un totale nazionale di 8.373 e 2.661 ettari di superficie coltivata, con un mix di produzioni in serra e pieno campo.

Export e mercati internazionali

Il settore florovivaistico italiano ha una forte vocazione internazionale:

- L’export italiano ha superato €1,2-1,6 miliardi sia per piante ornamentali che fiori, con una quota stimata intorno al 5,2-5,4 % del mercato mondiale, ponendo l’Italia tra i leader globali (dopo i Paesi Bassi e la Colombia).

- I principali sbocchi commerciali sono Francia, Germania, Paesi Bassi, Svizzera e Regno Unito. A questi, per il fiore di Sanremo si aggiungono i mercati importanti del Nord America, del Medio e dell’Estremo Oriente, grazie anche a un forte e strutturato settore commerciale.

- Negli ultimi dieci anni la produzione florovivaistica italiana ha mostrato una forte espansione in valore (+30 % circa rispetto a dieci anni fa), anche se i volumi prodotti a volte sono diminuiti per ragioni climatiche. Le imprese italiane nel settore sono molto differenziate: una larga maggioranza è di piccole dimensioni, mentre una quota minoritaria ma significativa è strutturata per produzioni intensive ed export.

PARTNERS E COLLABORAZIONI

• Comune di Sanremo

• Camera di Commercio Riviere di Liguria

• Confcommercio Federfiori

• Confartigianato Imperia

• Confesercenti Imperia

• Sanremo On

• Casinò di Sanremo

• Amaie Energia

• Ancef

• Distretto Florovivaistico della Liguria

• Orchestra sinfonica di Sanremo

• Teatro Ariston di Sanremo

• CIV di Piazza Bresca

• Le Infiorate di Spello

• Amici del Giardino di Villa Ormond

• Fondazione l'Uomo e il Pellicano

• Centro studi e ricerche per le palme e Accademia de11'intreccio dei “parmureli" di Capitan Bresca