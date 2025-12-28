Santo Stefano al Mare, concerto Gospel il 29 dicembre: a Nostra Signora dell’Addolorata arriva “Diletta Miller & Holy Trinity Gospel”

Il calendario delle iniziative natalizie prosegue con un appuntamento molto atteso, pensato per coinvolgere la comunità e i visitatori in un clima di condivisione e festa.

Il 29 dicembre, alle ore 21:00, presso l’Oratorio di Nostra Signora dell’Addolorata, si terrà il suggestivo Concerto Gospel di "Diletta Miller & Holy Trinity Gospel", per vivere un’esperienza musicale intensa e carica di emozioni, grazie alle armonie e all’energia dei cori gospel.



Commenta l’assessore alle Manifestazioni Maria Teresa Garibaldi: “I cori gospel rappresentano una delle espressioni musicali più coinvolgenti del periodo natalizio: attraverso le loro voci trasmettono emozioni profonde, spiritualità e un forte senso di comunità, rendendo questo concerto un momento speciale per tutti i partecipanti”.



Il Comune invita cittadini e ospiti a partecipare per vivere insieme la magia delle festività natalizie.