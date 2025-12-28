Sanremo, “Souvenir d’Italie”: grande musica swing in piazza Borea d’Olmo con The Brilliant Tina Linetti’s

Grande musica swing in piazza Borea d’Olmo a Sanremo con The Brilliant Tina Linetti’s. L'appuntamento imperdibile con la grande musica dal vivo sarà domani alle 17 con il concerto dal titolo “Souvenir d’Italie”, un raffinato viaggio musicale tra i più grandi successi della canzone italiana reinterpretati in chiave swing.

L’evento rientra nel calendario degli eventi natalizi del comune di Sanremo e contribuirà a rallegrare i numerosi turisti che in questi giorni affollano la città, offrendo un pomeriggio di musica, atmosfera e intrattenimento nel cuore del centro cittadino.

Formazione molto amata e seguita dal pubblico, The Brilliant Tina Linetti’s riscuote ovunque un notevole successo grazie a uno stile elegante e coinvolgente. La qualità artistica della band è confermata anche dalle numerose esibizioni in prestigiosi contesti internazionali, dove il gruppo ha portato con successo la musica italiana oltre i confini nazionali, ottenendo ampi consensi di pubblico e critica.

La band è capitanata da Massimo Caldarelli, chitarra e voce, affiancato da Livio Zannellato al sax, arrangiatore di tutti i brani. Completano la formazione Adriana Ligato alla tromba, Enzo Cioffi alla batteria, Mauro Parrinello al basso, Mirko Schiappapietre alle tastiere, Sandro Pappatico al sax baritono e alle armoniche e Luca Guerra alla voce.

Un concerto pensato per coinvolgere tutte le generazioni, tra ritmo, eleganza e grande qualità musicale, che promette di trasformare il centro cittadino in una vera festa a cielo aperto. L'ingresso è libero.