Musica a Bordighera, al Palazzo del Parco "Le più belle colonne sonore"

Le più belle colonne sonore si potranno ascoltare questa sera, il 29 dicembre, alle 21 al Palazzo del Parco a Bordighera.

Le più belle colonne sonore è il concerto dedicato ai temi cinematografici che hanno segnato intere generazioni di spettatori. L’Orchestra Note Libere interpreta alcune delle pagine più amate della musica per film, passando dai capolavori del grande schermo alle melodie che hanno fatto la storia delle colonne sonore.

Un viaggio emozionante tra ricordi, atmosfere e suggestioni che renderanno questo appuntamento un momento speciale in occasione delle festività.