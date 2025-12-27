Ultimo weekend dell’anno tra musica, teatro, visite guidate e grandi attrazioni: tutto ciò che accade in Riviera e nell’entroterra

Lasciato alle spalle il Natale, la Riviera entra nel vivo dell’ultimo fine settimana dell’anno con un calendario ricchissimo di appuntamenti. È il tempo sospeso tra ciò che è stato e ciò che verrà, quando le piazze si riempiono di luci, i teatri tornano a illuminarsi e famiglie, residenti e turisti si concedono ancora qualche giorno di festa prima del brindisi di San Silvestro. Tra concerti di ogni genere, spettacoli teatrali, laboratori per bambini, eventi culturali e grandi attrazioni natalizie, il Ponente ligure si prepara a salutare il 2025 con un’offerta capace di accontentare tutti.

Musica: dal rock sinfonico al gospel, tra classica, jazz e tradizione

Il fine settimana si apre sotto il segno della grande musica. Sabato sera Imperia ospita uno degli eventi clou con il “Pink Floyd Music Experience – Shine Performing”: alle 21, al Teatro delle Opere Parrocchiali di via Verdi, va in scena un omaggio potente e suggestivo alla storica band inglese, con l’esecuzione integrale di un album simbolo e una selezione dei brani più celebri tratti da The Dark Side of the Moon, The Wall, Ummagumma e altri capisaldi della loro produzione.

Sempre sabato, ma in un’atmosfera completamente diversa, Vallebona si scalda attorno al fuoco alle 21 con il concerto del Family Gospel, mentre San Bartolomeo al Mare continua, dalle 11 alle 18, la rassegna “Balkan Christmas” all’anfiteatro: un contenitore culturale che unisce musica dal vivo, arti visive, performance e presentazioni di libri, e che proseguirà fino al 31 dicembre.

La musica accompagna anche la domenica, declinandosi in molte forme. A Imperia, alle 15.30, la Chiesa della Sacra Famiglia ospita la 35ª edizione del Concerto di Natale con il Coro Deo Gloria, diretto da don Danilo Galliani, con all’organo Francesco Simonassi, in un programma che spazia da Bach a Rutter e Buxtehude. Alle 16, a Vallecrosia, il Coro Troubar Clair propone “Et in Terra Pax”, un viaggio tra antiche laude, canti provenzali, inni medievali e melodie popolari, nella chiesa di Maria Ausiliatrice.

Il gospel torna protagonista a San Lorenzo al Mare alle 17.30 con il Family Band Gospel Choir, nella Sala Beckett del Teatro dell’Albero. A Diano Marina, alle 16, la Sala Consiliare fa da cornice al Concerto di Natale Candlelight del trio Harmonic Box, mentre nell’entroterra il pomeriggio musicale prosegue a Diano Castello con il concerto natalizio “Cartoline vittoriane” alle 17.30 nella chiesa di San Giovanni, a Pontedassio alle 17 con la OpenOrchestra diretta da Marco Reghezza, e a Villa Faraldi alle 18 con “Christmas Jazz”, affidato al Gino Tonica Trio Swing, per un tuffo nelle sonorità jazz degli anni ’40 e ’50.

Teatro e spettacoli: ironia, emozioni e grandi interpreti

Il teatro accompagna il pubblico in questo passaggio d’anno con proposte per adulti e famiglie. Sabato sera Bordighera ospita alle 21.15, al Palazzo del Parco, “Sarà comunque un Happy New Year”, uno spettacolo ironico e leggero che riflette sul senso delle feste e sull’attesa dell’anno nuovo. Sempre sabato, a Dolceacqua, alle 17.15, va in scena la Festa delle Lanterne “Lo sposta Favole”, con lo spettacolo itinerante Briciole di Pollicino in Piazza Mauro, un evento suggestivo pensato per grandi e piccoli.

Domenica il teatro torna protagonista a Imperia con “Affetti instabili”: alle 17.15, al Teatro delle Opere Parrocchiali di via Verdi, Max Pisu conduce il pubblico in un viaggio ironico e graffiante nei rapporti umani contemporanei, nell’ambito della rassegna Trasversali Emozioni. A Taggia Arma, alle 16.30, il Teatro Parrocchiale ospita la commedia brillante “La locanda del tesoro nascosto”, a offerta libera a favore dell’AIL.

Eventi culturali, visite e tradizioni

La cultura si intreccia con la storia e la scoperta del territorio. Sabato pomeriggio, alle 15, Imperia propone “Alla scoperta di Villa Grock”, un percorso tra sale e giardini per conoscere l’architettura visionaria del celebre clown. Bordighera, sia sabato che domenica alle 10.30, invita invece a un vero viaggio nel tempo con “141 anni dopo”, un itinerario guidato sui luoghi immortalati da Claude Monet durante il suo soggiorno in Riviera, con ritrovo a Villa Pompeo Mariani.

A Sanremo, la musica popolare e la tradizione sfilano domenica mattina alle 10.30 con la Banda Folkloristica “Canta e Sciuscia”, che anima le vie del centro. Sempre a Sanremo, domenica pomeriggio alle 17, l’ex Oratorio di Santa Brigida ospita un intrattenimento musicale a cura dell’Associazione Musicale G.B. Pergolesi.

Bambini e famiglie: laboratori, favole e divertimento

Grande attenzione anche ai più piccoli. Sabato a Sanremo, alle 15.30, il Museo civico di Palazzo Nota propone il laboratorio “Decorazioni artistiche per l’albero di Natale” per bambini dai 5 ai 12 anni. Domenica, sempre a Palazzo Nota, alle 17, si replica con “Timbri in festa”, un altro laboratorio creativo a ingresso libero.

A Imperia, sabato alle 16, il Planetario del Museo Navale accoglie famiglie e appassionati di astronomia con lo spettacolo “Dalla Luna alla Terra”, mentre a Diano Marina il sabato è dedicato alle Favole al Museo al MARM e alla sfilata musicale dei Babbi Natale per le vie del centro. Domenica mattina, sempre a Diano Marina, spazio anche alla solidarietà con la Christmas Run, corsa non competitiva a scopo benefico con partenza da Piazza Martiri della Libertà.

A Ospedaletti, sabato alle 11, la pista ciclabile si anima con i giochi di una volta in legno, mentre a San Bartolomeo al Mare e lungo la costa continuano le iniziative pensate per famiglie e bambini all’interno delle rassegne natalizie.

Le grandi attrazioni di fine anno

A chiudere idealmente il weekend, restano aperte e protagoniste le grandi attrazioni che accompagnano le feste. A Sanremo, sabato e domenica, tornano gli Ariston Tour, con visite guidate tra camerini e corridoi del teatro simbolo della città: sabato alle 11 e alle 15.30, domenica alle 15.30. Sempre in città continuano il Luna Park dei Fiori, tra Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, e Wonderland On-Ice, la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Colombo, punto di riferimento per grandi e piccoli fino all’Epifania.

Un ultimo fine settimana dell’anno che si annuncia intenso, vario e partecipato: un ponte ideale tra le luci del Natale e l’attesa del Capodanno, per salutare il 2025 tra cultura, musica e voglia di stare insieme.





