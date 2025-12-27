 / Teatro e cinema

Spettacolo teatrale a Sanremo, "Storie appese a un filo" va in scena in piazza Colombo

Un pomeriggio di festa, arte e immaginazione dedicato ai più piccoli

L’associazione Talea porta il teatro di figura oggi alle 15:30 in piazza Colombo a Sanremo. Un pomeriggio di festa, arte e immaginazione dedicato ai più piccoli.

Andrà in scena "Storie appese a un filo (all’incirco)", uno spettacolo teatrale della compagnia All’Incirco coinvolgente e poetico, pensato per incantare bambini e famiglie. Un racconto delicato e suggestivo che unisce fantasia, emozione e gioco scenico, capace di parlare ai bambini con un linguaggio semplice e universale.

L’evento è gratuito, a ingresso libero e aperto a tutti i bambini per continuare a festeggiare insieme attraverso la cultura, il teatro e la condivisione negli spazi della città. "Un appuntamento da non perdere per vivere un momento di magia all’aria aperta, dove il teatro diventa incontro e festa per tutta la comunità" - dicono gli organizzatori.

