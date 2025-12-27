Bordighera, aspiranti sommelier: al via il corso di I livello di Aspi Riviera dei Fiori

Viticoltura, enologia e degustazione sono alcuni dei temi che si potranno scoprire al corso di I livello per aspiranti sommelier organizzato da Aspi Riviera dei Fiori presso l'hotel Parigi a Bordighera.

Sono, infatti, aperte le iscrizioni per il I livello che avrà inizio il 13 gennaio e prevede quindici appuntamenti serali, che si terranno ogni lunedì e martedì dalle 20:30. "Il percorso formativo affronterà l’apprendimento della tecnica della degustazione per poi seguire su temi fondamentali quali le nozioni di viticoltura ed enologia, le tecniche di ottenimento di spumanti e vini speciali, oltre che birra, distillati, acque, tea e caffè e nozioni di enogastronomia" - spiegano gli organizzatori.

Durante il corso, diretto da Salvatore Papalia e Davide Roagna con il supporto del presidente onorario Piero Sattanino, vi sarà la possibilità di degustare ogni sera diverse tipologie di vino, per un panorama quanto più completo ed esaustivo.

Seguirà poi un corso di II livello che avrà inizio il 2 marzo. "Avrà come obbiettivo finale il conseguimento dell’attestato di 'mastro coppiere' e, di conseguenza, l’accesso al corso di III livello che solo alla conclusione di questo lungo percorso, e dopo un esame finale, i partecipanti potranno raggiungere la qualifica di sommelier" - fanno sapere gli organizzatori - "Per informazioni scrivere a rivieradeifiori@aspi.it".