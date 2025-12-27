Doppio appuntamento al Teatro dell’Opera del Casinò con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo (Foto)

Dopo i Concerti delle Feste, che stanno accompagnando il pubblico nel saluto al 2025, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo si prepara ad accogliere il nuovo anno con un doppio appuntamento al Teatro dell’Opera del Casinò, all’insegna della grande musica e della condivisione.

Il primo evento è in programma mercoledì 1° gennaio alle 17 con il tradizionale e amatissimo Concerto di Capodanno, diretto dal M° Giancarlo De Lorenzo. Un appuntamento ormai irrinunciabile, caratterizzato dall’energia festosa e dalla spensieratezza delle celebri composizioni della famiglia Strauss, affiancate da pagine altrettanto popolari e suggestive del repertorio europeo. Accanto al celebre Valzer dell’Imperatore, alla brillante Polka del chiacchiericcio e all’immancabile Sul bel Danubio blu, il programma propone la Dumka – Danza slava n. 2 op. 72 di Antonín Dvořák, il raffinato Valzer dei pattinatori di Émile Waldteufel e la travolgente Tarantella tratta da La boutique fantasque di Ottorino Respighi.

"Un appuntamento da non perdere per il quale è consigliato prenotare in anticipo" - dicono gli organizzatori - "Informazioni e biglietti a posti numerati sono disponibili sul sito www.sinfonicasanremo.it".

Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 3 gennaio alle 18, sempre al Teatro dell’Opera del Casinò, con “Modugno: tra cielo e terra”, un concerto-spettacolo dedicato a Domenico Modugno, interpretato da Peppe Voltarelli, con testi scritti e recitati dall’attore Davide Mancini.

Attraverso tredici brani tra i più amati del repertorio di “Mimì”, lo spettacolo ripercorre la storia umana e professionale di un artista che, partendo da Polignano a Mare, è riuscito a conquistare il pubblico di tutto il mondo. In programma, tra gli altri, Amara terra mia, Vecchio frac, Resta cu’ mme, Tu si ’na cosa grande, Meraviglioso e l’indimenticabile Nel blu dipinto di blu. Il progetto prevede anche una prova aperta dedicata agli ospiti della RSA Casa Serena di Poggio, a Sanremo.

"Torniamo a Casa Serena dopo una prima positiva esperienza che ha visto il nostro quintetto di fiati suonare per gli ospiti della struttura" - dice il M° Giancarlo De Lorenzo - "I feedback che abbiamo ricevuto ci hanno incoraggiati a organizzare nuove iniziative. E così il 2 gennaio porteremo a Casa Serena l’intera Orchestra insieme a Peppe Voltarelli e Davide Mancini. Si tratterà di una prova aperta riservata agli ospiti della RSA e ai loro famigliari e caregiver, per regalare loro un momento conviviale di musica e intrattenimento”.

Con questi due appuntamenti, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo conferma ancora una volta il proprio impegno nel coniugare qualità artistica, attenzione al territorio e valore sociale della musica. Programmi, biglietteria e informazioni su www.sinfonicasanremo.it.