Tragedia in Germania: due autisti di Sanremo muoiono in un incidente sull’autostrada A44

Dramma nella notte in Germania, dove due autisti di linea internazionale, uno 60enne e l’altro 50enne, residenti a Sanremo e dipendenti della Ciesse Transport, hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto intorno alle due del mattino.

I due uomini viaggiavano a bordo di un mezzo pesante lungo l’autostrada A44, nella regione della Renania Settentrionale-Vestfalia, nel tratto compreso tra Wünnenberg-Haaren e Diemelstadt. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi principali c’è quella del fondo stradale ghiacciato, che avrebbe reso particolarmente pericolosa la circolazione in quel tratto.

La notte è stata segnata da condizioni meteo critiche: in soli 20 chilometri di autostrada si sono verificati 18 incidenti, sempre a causa del ghiaccio, con un bilancio complessivo di tre vittime e almeno una decina di feriti. Una situazione che ha spinto le autorità tedesche a intervenire con misure straordinarie.

Il consolato italiano è stato immediatamente informato dell’accaduto ed è ora impegnato nell’assistenza per il riconoscimento delle vittime e per l’espletamento delle procedure burocratiche internazionali, in coordinamento con le autorità locali e con le famiglie. Secondo quanto emerso, il camion sul quale viaggiavano i due autisti stava rientrando vuoto dai dintorni di Amburgo, dopo aver effettuato una consegna.

La notizia ha rapidamente raggiunto la Riviera, lasciando Sanremo e il Ponente ligure sotto shock per una tragedia che si è consumata lontano da casa, durante una notte segnata dal gelo e da condizioni stradali estreme.