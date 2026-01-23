Ritrovato a Ventimiglia Marzio Gaglione, il 18enne scomparso da Sanremo (Foto)

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di Marzio Gaglione, lo studente 18enne del liceo Cassini di Sanremo di cui si erano perse le tracce dalla mattinata di mercoledì. Il ragazzo è stato ritrovato a Ventimiglia, alla fermata dei bus, vicino alla chiesa di Sant'Agostino, nel centro città, ponendo fine alle ore di forte apprensione che avevano coinvolto la famiglia, gli amici e l’intera comunità scolastica. Il giovane è stato ritrovato, dalla Polfer, in buone condizioni ma sarà accompagnato da un'automedica Alfa 3 e da un'ambulanza della Croce Verde Intemelia in ospedale per i controlli di rito. Sul posto anche la polizia.

La scomparsa aveva fatto scattare nella giornata di ieri un tam tam di ricerche in tutta la provincia, dopo che il telefono cellulare del giovane era stato rinvenuto su un autobus che avrebbe dovuto portarlo a scuola. Un elemento che aveva alimentato la preoccupazione, portando alla diffusione dell’appello con la descrizione dell’abbigliamento indossato dal ragazzo al momento dell’allontanamento.

Marzio, studente del Liceo Cassini di Sanremo, era stato cercato senza sosta nelle ultime ore. Il suo ritrovamento a Ventimiglia ha consentito di interrompere le ricerche e di rassicurare tutti sulle sue condizioni.