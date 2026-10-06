Sanremo, grande affluenza al Casinò per i Martedì Letterari: Bonini e Gabrielli si confrontano sul tema della sicurezza

Grande affluenza al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo per il nuovo appuntamento con i Martedì Letterari, la rassegna curata da Marzia Taruffi. Protagonisti dell'incontro il prefetto Franco Gabrielli e il vicedirettore de la Repubblica Carlo Bonini, arrivati a Sanremo per presentare il libro "Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica", pubblicato da Feltrinelli.

Un incontro che ha portato al centro del dibattito un tema particolarmente attuale: il significato stesso della sicurezza e il rapporto tra la necessità di proteggere i cittadini, la tutela dei diritti e delle libertà e le risposte della politica.

Il libro di Bonini e Gabrielli parte infatti dall'idea che il tema della sicurezza non possa essere ridotto esclusivamente alla repressione o alla costruzione di un nemico, proponendo invece un modello capace di tenere insieme protezione e libertà, ordine e diritti, legalità e coesione sociale.

Dalle migrazioni alla cybersicurezza. Numerosi i temi affrontati nel corso dell'appuntamento, seguendo i nodi sviluppati nel volume: migrazioni, sicurezza nelle città, ordine pubblico, sistema carcerario, uso della forza e cybersicurezza. Questioni differenti ma accomunate, nella riflessione proposta dagli autori, dalla necessità di evitare letture semplicistiche di fenomeni sempre più complessi.

A confrontarsi sono state due figure provenienti da esperienze professionali molto diverse. Bonini, classe 1967, è vicedirettore de la Repubblica dopo le esperienze a il manifesto e al Corriere della Sera. Nel corso della propria carriera ha firmato numerosi libri e inchieste, tra cui ACAB. All Cops Are Bastards e, insieme a Giancarlo De Cataldo, Suburra e La notte di Roma.

Gabrielli porta invece nel libro e nel confronto pubblico una lunga esperienza nelle istituzioni e negli apparati di sicurezza. Entrato in Polizia nel 1985, ha lavorato nelle indagini contro il terrorismo, diretto SISDE e AISI, ricoperto gli incarichi di prefetto dell'Aquila e di Roma e guidato il Dipartimento della Protezione Civile. Dal 2016 al 2021 è stato Capo della Polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza, per poi ricoprire nel governo Draghi l'incarico di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi di sicurezza.

I Martedì Letterari proseguono. La partecipazione registrata al Teatro dell'Opera conferma l'interesse del pubblico per gli appuntamenti culturali ospitati dal Casinò e per una rassegna che alterna letteratura, storia e approfondimento sui temi dell'attualità.

Il calendario proseguirà giovedì 8 ottobre alle 16.30 con Mario Alessandro Curletto e Romano Lupi, che presenteranno "L'URSS di Italo Calvino", pubblicato da Sandro Teti Editore.