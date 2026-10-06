Cinema a Bordighera, tutti gli appuntamenti dal 9 al 15 ottobre

A Bordighera si rinnova la programmazione cinematografica per la settimana dal 9 al 15 ottobre. Ecco tutti gli appuntamenti nelle sale Olimpia Liberty e Multisala Zeni.

Sala Olimpia Liberty

Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 ottobre sarà proiettato “L’Estranea”, con spettacoli alle 16.30, 18.45 e 21.00.

Martedì 13 ottobre “L’Estranea” torna in programma alle 18.45 e alle 21.00.

Giovedì 15 ottobre spazio alla rassegna Film d’Essai con “L’Hangar Rosso”, in programma alle 18.00 e alle 21.00.

La sala resterà chiusa giovedì 8, lunedì 12 e mercoledì 14 ottobre.

Per informazioni: 0184 261955.

Multisala Zeni – Sala 1

Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre è in programma “Santiago – Un cammino per ricominciare”.

Venerdì 9 ottobre: ore 21.00.

Sabato 10 e domenica 11 ottobre: ore 16.00, 18.30 e 21.00.

La sala resterà chiusa da lunedì 12 a mercoledì 14 ottobre.

Multisala Zeni – Sala 2

Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre sarà proiettato “Naza – Premio Speciale della Giuria Mostra del Cinema di Venezia 2026”.

Venerdì 9 ottobre: ore 21.00.

Sabato 10 e domenica 11 ottobre: ore 16.30, 18.30 e 21.00.

La sala resterà chiusa da lunedì 12 a mercoledì 14 ottobre.

Per informazioni sulla Multisala Zeni: 0184 633601.