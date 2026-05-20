Max Giusti al Teatro Ariston con “Bollicine – updatE”: risate, musica e confessioni dal vivo a Sanremo

Il prossimo 22 maggio 2026 il Teatro Ariston ospiterà Max Giusti con “Bollicine – updatE”, nuova versione arricchita e rinnovata dello spettacolo originale che promette di conquistare il pubblico tra comicità, musica e momenti più intimi. In questo nuovo capitolo artistico, Giusti si presenta con tutta la maturità di un interprete completo, capace di alternare ironia, introspezione e una straordinaria energia scenica. Lo spettacolo diventa così un viaggio personale e coinvolgente, in cui il comico romano mescola leggerezza e riflessione con il suo stile diretto e travolgente.

Tra i momenti più attesi della serata tornano le celebri imitazioni che hanno reso Max Giusti uno dei trasformisti più amati dal pubblico italiano. Sul palco rivivranno infatti le parodie di Alessandro Borghese, Aurelio De Laurentiis e Pierluigi Pardo, reinterpretate con l’inconfondibile talento che da anni caratterizza l’artista. Ad accompagnarlo ci sarà la SuperMaxBand, composta da Fabio Di Cocco al pianoforte, Pino Soffredini alle chitarre, Fabrizio Fasella al basso e Daniele Natrella alla batteria. Una presenza fondamentale che trasforma “Bollicine – updatE” in uno spettacolo capace di fondere concerto, cabaret e racconto autobiografico.

Nel corso della serata, tra musica dal vivo, aneddoti e confessioni personali, Giusti si mette a nudo davanti al pubblico condividendo anche aspetti più profondi e scomodi della propria esperienza umana e professionale, senza mai perdere quella leggerezza intelligente che rappresenta la sua cifra stilistica. Lo spettacolo è firmato da Max Giusti, Giuliano Rinaldi e Marco Terenzi, con la regia dello stesso Giusti, ed è prodotto da LEA Production.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro Ariston, contattando il numero 0184 506060 dalle ore 17 alle 21, oltre che sui siti aristonsanremo.com e ticketone.it.

Prezzi dei biglietti: