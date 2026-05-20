Di tutti i colori: a Bordighera incontro con Graziella Biga tra luce, pigmenti e arte alla Biblioteca Civica

Giovedì 28 maggio alle 16.30, la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera ospiterà l’incontro culturale dal titolo “Di tutti i colori. Viaggio dalla luce ai pigmenti”, un appuntamento dedicato all’esplorazione del mondo cromatico e delle sue molteplici implicazioni scientifiche, artistiche e sociali. Protagonista della conferenza sarà la professoressa e artista locale Graziella Biga, che guiderà il pubblico in un percorso affascinante tra fisica della luce, percezione visiva e linguaggi dell’arte, mostrando come il colore non sia solo un fenomeno ottico, ma anche un elemento culturale e simbolico che attraversa la vita quotidiana, la società e la creatività.

L’incontro proporrà infatti una lettura trasversale del colore, capace di unire scienza ed espressione artistica, con riferimenti alla pittura e alla musica, ambiti in cui la relatrice è attivamente impegnata. Figura poliedrica della scena culturale della Riviera di Ponente, Graziella Biga vive e lavora a Bordighera, dove affianca all’insegnamento del pianoforte una intensa attività artistica e divulgativa. Collabora con realtà musicali del territorio come l’Associazione Musicale Pentagramma e partecipa a iniziative culturali locali, tra cui quelle promosse da UCD-ANPI Bordighera, accompagnando letture ed eventi con la fisarmonica.

Sul versante artistico, la sua ricerca pittorica si esprime attraverso tecniche come acquerello e pastelli a olio, con esposizioni personali che hanno riscosso successo, tra cui “Sono alla Frutta” (2023), dedicata al tema del tempo e della natura morta, e “Mes petits bonheurs – Acquerelli in viaggio” (2024), centrata su emozioni e paesaggi interiori. La conferenza si configura quindi come un’occasione per riflettere sul colore non solo come dato fisico, ma come esperienza sensibile e linguaggio universale, capace di mettere in dialogo discipline diverse e di aprire nuove prospettive di lettura del reale.