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Eventi | 20 maggio 2026, 16:46

"Risonanze creative", arteterapia e musicoterapia nel sito archeologico druidico di Bajardo (Foto)

Una giornata immersiva tra arte, musica e natura in un luogo carico di storia e spiritualità

&quot;Risonanze creative&quot;, arteterapia e musicoterapia nel sito archeologico druidico di Bajardo (Foto)

Arteterapia e musicoterapia nel sito archeologico druidico di Bajardo. L'appuntamento sarà il 30 maggio con "Risonanze creative".

"Dalle 10 alle 18 nella chiesa di San Nicolò e nell'area archeologica di Bajardo vi sarà la possibilità di trascorrere una giornata immersiva tra arte, musica e natura in un luogo carico di storia e spiritualità" - fanno sapere gli organizzatori.

"Per informazioni si possono contattare Monica Di Rocco al 3397165467, Silvia Ragni al 3392345089" - dicono - "Per il pernottamento si può, invece, contattare Maria Mammone al 3477003848".

Elisa Colli

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