Pigna, alla scoperta dei bunker: dal rifugio di Gouta parte "Cammina nella storia" (Foto)

Una passeggiata alla scoperta dei bunker, della storia, della biodiversità, di endemismi, della geologia e dei sentieri storici. Il 24 maggio verrà organizzato "Cammina nella storia".

Il ritrovo sarà al rifugio di Gouta. "Da Passo Muratone alla gola del Corvo, visitando tutti i bunker che troveremo lungo il cammino, arriveremo al cospetto di sua Maestà il Toraggio, da qui a Monte Lega, dove faremo visita al bunker e all'osservatorio" - fanno sapere gli organizzatori - "La durata prevista è di circa sette ore".

"Il ritrovo sarà alle 7.30 al rifugio di Gouta" - dicono gli organizzatori - "Si consiglia di portare scarponi, bastoncini, giacca a vento, frontale o torcia, almeno 1,5 litri di acqua, pranzo al sacco e spray anti zecche".