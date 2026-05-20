Sanremo, Luca Bizzarri con Enzo Paci e Antonio Zavatteri protagonisti al Casinò per lo spettacolo "Le nostre donne"

Dopo Ezio Greggio, Stefano Fresi, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Giampaolo Morelli, Max Pisu e Chiara Salerno, Rocio Munoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta, Massimo Popolizio, che hanno riscosso il gradimento del folto pubblico, la stagione teatrale si commiata con un testo francese allegro e dissacrante dal ritmo serrato che affascinerà gli spettatori.
“Le nostre donne” di Eric Assous, per la regia di Alberto Giusta è una pieces, leggera e spietata al tempo stesso, dal ritmo inarrestabile che gioca con il ribaltamento dei ruoli e con i colpi di scena. Una prova d’attore tutta al maschile, in cui le donne sono solo pensate ed evocate nei discorsi dei loro compagni.
Biglietti
- Platea Primo settore € 25,00 Platea secondo settore € 20.00 Galleria € 15.00
- Gruppo di 10 studenti con insegnante costo del biglietto in galleria € 5. (superiori a 10 € 4).
- Persone fragile con accompagnatore sconto del 50% ad entrambi.
- Associazioni con elenco dei soci presentato dal Presidente € 5 di sconto su abbonamenti. Compagnie teatrali con elenco portato dal rappresentante € 5 di sconto su abbonamenti.
- Biglietteria attiva anche online. gli eventi sono in vendita online sul sito:
- https://www.boxol.it/casinosanremo
- https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/le-nostre-donne/576321
Servizio di Biglietteria presso botteghino del Teatro nei giorni:
- martedì, giovedì, venerdì sabato, dalle ore 16.00 alle ore 20.00
- tutti i giorni, sino al 31 ottobre 2024 dalle h 16.00 alle 20.00
- nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dall’h 16.00 alle 21.00
Servizio di prevendita:
Compagnia Teatro Dell’albero Biglietteria presso Porta Teatro Casinò di Sanremo tel 0184 595273 (negli orari indicati)
Prenotazione libera cell. 347 7302028 e cell 333 7679409 whatsapp.
Emal info@ilteatrodellalbero.it