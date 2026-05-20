Sanremo, Luca Bizzarri con Enzo Paci e Antonio Zavatteri protagonisti al Casinò per lo spettacolo "Le nostre donne"

Dopo Ezio Greggio, Stefano Fresi, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Giampaolo Morelli, Max Pisu e Chiara Salerno, Rocio Munoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta, Massimo Popolizio, che hanno riscosso il gradimento del folto pubblico, la stagione teatrale si commiata con un testo francese allegro e dissacrante dal ritmo serrato che affascinerà gli spettatori.

“Le nostre donne” di Eric Assous, per la regia di Alberto Giusta è una pieces, leggera e spietata al tempo stesso, dal ritmo inarrestabile che gioca con il ribaltamento dei ruoli e con i colpi di scena. Una prova d’attore tutta al maschile, in cui le donne sono solo pensate ed evocate nei discorsi dei loro compagni.

Biglietti

Platea Primo settore € 25,00 Platea secondo settore € 20.00 Galleria € 15.00

Gruppo di 10 studenti con insegnante costo del biglietto in galleria € 5. (superiori a 10 € 4).

Persone fragile con accompagnatore sconto del 50% ad entrambi.

Associazioni con elenco dei soci presentato dal Presidente € 5 di sconto su abbonamenti. Compagnie teatrali con elenco portato dal rappresentante € 5 di sconto su abbonamenti.

Biglietteria attiva anche online. gli eventi sono in vendita online sul sito:

https://www.boxol.it/casinosanremo

https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/le-nostre-donne/576321​

Servizio di Biglietteria presso botteghino del Teatro nei giorni:

martedì, giovedì, venerdì sabato, dalle ore 16.00 alle ore 20.00

tutti i giorni, sino al 31 ottobre 2024 dalle h 16.00 alle 20.00

nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dall’h 16.00 alle 21.00

Servizio di prevendita:

Compagnia Teatro Dell’albero Biglietteria presso Porta Teatro Casinò di Sanremo tel 0184 595273 (negli orari indicati)

Prenotazione libera cell. 347 7302028 e cell 333 7679409 whatsapp.

Emal info@ilteatrodellalbero.it