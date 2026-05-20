ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Eventi

Eventi | 20 maggio 2026, 10:00

Sanremo, Luca Bizzarri con Enzo Paci e Antonio Zavatteri protagonisti al Casinò per lo spettacolo "Le nostre donne"

Appuntamento venerdì 22 maggio alle ore 21.00

Sanremo, Luca Bizzarri con Enzo Paci e Antonio Zavatteri protagonisti al Casinò per lo spettacolo &quot;Le nostre donne&quot;

Dopo Ezio Greggio, Stefano Fresi, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Giampaolo Morelli, Max Pisu e Chiara Salerno, Rocio Munoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta, Massimo Popolizio, che hanno riscosso il gradimento del folto pubblico, la stagione teatrale   si commiata con un testo francese allegro e dissacrante dal ritmo serrato che affascinerà gli spettatori. 

“Le nostre donne” di Eric Assous, per la regia di Alberto Giusta è una pieces, leggera e spietata al tempo stesso, dal ritmo inarrestabile che gioca con il ribaltamento dei ruoli e con i colpi di scena. Una prova d’attore tutta al maschile, in cui le donne sono solo pensate ed evocate nei discorsi dei loro compagni.

Biglietti

  • Platea Primo settore € 25,00   Platea secondo settore € 20.00   Galleria € 15.00
  • Gruppo di 10 studenti con insegnante costo del biglietto in galleria € 5. (superiori a 10 € 4).
  • Persone fragile con accompagnatore sconto del 50% ad entrambi.
  • Associazioni con elenco dei soci presentato dal Presidente € 5 di sconto su abbonamenti. Compagnie teatrali con elenco portato dal rappresentante € 5 di sconto su abbonamenti.
  • Biglietteria attiva anche online. gli eventi sono in vendita online sul sito:
  • https://www.boxol.it/casinosanremo   
  • https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/le-nostre-donne/576321

Servizio di Biglietteria presso botteghino del Teatro nei giorni: 

  • martedì, giovedì, venerdì sabato, dalle ore 16.00 alle ore 20.00
  • tutti i giorni, sino al 31  ottobre 2024  dalle h 16.00 alle 20.00
  • nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dall’h 16.00 alle 21.00

Servizio di prevendita: 

Compagnia Teatro Dell’albero Biglietteria presso Porta Teatro Casinò di Sanremo tel 0184 595273 (negli orari indicati) 
Prenotazione libera cell. 347 7302028 e cell 333 7679409 whatsapp. 
Emal info@ilteatrodellalbero.it

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium