Sanremo, tornano le Giornate della Consapevolezza: sabato prossimo scienza e futuro al Teatro dell’Opera del Casinò

Sanremo torna al centro del dialogo tra scienza, cultura e cittadinanza con la seconda edizione delle Giornate della Consapevolezza, il festival nazionale itinerante di divulgazione scientifica e formazione alla complessità della vita promosso da Radio Parlamentare – Percorso Consapevole. Dopo l'appuntamento dello scorso anno, l'iniziativa farà nuovamente tappa nella Città dei Fiori e della Musica sabato 10 ottobre, dalle 17 alle 19.45, al Teatro dell’Opera del Casinò. Al centro della serata ci sarà lo spettacolo multimediale "Viaggio nella complessità della Vita – Le connessioni invisibili", costruito attraverso interventi scientifici, performance artistiche, immagini, musica e videoperformance. La partecipazione sarà libera e gratuita, proprio per rendere la conoscenza accessibile al maggior numero possibile di persone.

Le Giornate della Consapevolezza sono nate nel 2024 da un'idea di Cristina Del Tutto e si propongono di portare la conoscenza scientifica fuori dai tradizionali luoghi istituzionali, favorendo il confronto tra comunità scientifica, istituzioni e cittadini. Il progetto parte da una visione sistemica della vita, nella quale biologia, ecologia, neuroscienze, fisica e altre discipline vengono lette come parti di una rete di relazioni. L'obiettivo è promuovere una cittadinanza scientifica diffusa, fornendo strumenti per comprendere le trasformazioni del presente e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del futuro. Il tema delle "connessioni" diventa così anche una riflessione sulla responsabilità delle azioni individuali e collettive nei confronti degli altri esseri viventi, degli ecosistemi e delle generazioni future.

"È con grande piacere che Sanremo ospita anche quest’anno le Giornate della Consapevolezza giunte alla loro seconda edizione. Un momento di confronto che abbraccia diversi rami della scienza, spaziando dalla biologia all’astrofisica e dalla genetica alla neurologia. Siamo quindi lieti che Sanremo possa rappresentare una tappa importante nel tour nazionale in programma nei prossimi mesi", sottolinea il sindaco di Sanremo Alessandro Mager. Un ritorno che conferma quindi il rapporto instaurato lo scorso anno tra la città e il progetto, inserendo Sanremo all'interno di un tour nazionale che nel 2026 toccherà complessivamente sei città. Dopo Sassari e Sanremo, il percorso proseguirà a Brescia, Livorno, Salerno e Roma.

Anche il Casinò di Sanremo rinnova la collaborazione con l'iniziativa. "Si rinnova la collaborazione con le Giornate della Consapevolezza che condurranno in un interessante viaggio alla scoperta delle infinite possibilità di conoscere le energie che dominano l’universo. L’importante ciclo unisce il nostro teatro alla rete scientifica creata da questo format, finalizzato ad affrontare tematiche determinanti nella nostra contemporaneità, soprattutto per le nuove generazioni. Diamo il benvenuto a tutti gli scienziati coinvolti e alla curatrice dott.sa Cristina Del Tutto, che ha sviluppato a livello nazionale questo progetto così innovativo e stimolante", affermano il presidente e amministratore delegato Giuseppe Di Meco, insieme alla consigliera Sonia Balestra e all'architetto Mauro Menozzi.

Non sarà una semplice successione di conferenze. "Viaggio nella complessità della Vita – Le connessioni invisibili" è pensato come una narrazione unica e corale, sotto la guida e la direzione artistica di Cristina Del Tutto, che sarà anche la voce narrante. Gli interventi degli scienziati saranno accompagnati da immagini, musica, videoperformance e contributi artistici, con l'obiettivo di condurre il pubblico oltre i confini delle singole discipline. Il viaggio partirà dall'immensità dell'Universo e dalle forze che ne regolano l'evoluzione, per arrivare sulla Terra, affrontare gli equilibri climatici e scendere nelle profondità degli oceani e nel mondo invisibile dei microrganismi. Il percorso arriverà quindi alla materia vivente e alle domande legate al cervello, alla mente e alla coscienza.

Sul palco si alterneranno alcuni nomi di rilievo del mondo scientifico. Andrea Possenti, astrofisico dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari, aprirà il viaggio parlando delle energie invisibili dell'Universo e delle nostre origini cosmiche. Renato Fani affronterà invece l'evoluzione microbica e il ruolo dei microrganismi nella storia della vita sulla Terra, mentre Alessio Rovere parlerà degli oceani, del "respiro" del pianeta e dei cambiamenti climatici. Caterina Lanfredi condurrà il pubblico nel mondo degli ecosistemi marini e dei cetacei. Un percorso che mette insieme scale e discipline differenti, seguendo il filo conduttore delle relazioni che rendono possibile la vita.

La parte scientifica proseguirà con Carlo Ventura, biologo molecolare, che esplorerà il linguaggio delle cellule e l'organizzazione della materia vivente, e con Pierluigi Brustenghi, neurologo e psicoterapeuta, che concluderà il percorso affrontando le domande legate al cervello e alla mente. A collegare i diversi interventi saranno le videoperformance di Cristina Del Tutto. Ma la serata non sarà dedicata esclusivamente alla scienza: spazio anche all'arte con Green Art Italia, attraverso l'intervento di Claudio Reginali sulla rigenerazione urbana e sulla necessità di riportare la natura negli spazi cittadini, oltre alla performance di break dance di Giacomo Mino Fanciullacci. La musicista Sonia Bottacin proporrà infine un momento dedicato alle frequenze della voce e al suono.

La tappa sanremese rientra nel tour nazionale 2026 delle Giornate della Consapevolezza, che oltre alla città dei fiori toccherà Sassari, Brescia, Livorno, Salerno e Roma. Attorno allo spettacolo sono previste, nelle diverse città, attività rivolte alla cittadinanza, alle scuole e alle comunità locali, con laboratori scientifici e artistici e momenti di confronto con le istituzioni. A Sanremo l'appuntamento è realizzato con il patrocinio del Comune di Sanremo e della Regione Liguria, con il sostegno del Casinò di Sanremo e dell'Agenzia regionale per la promozione turistica "La mia Liguria".