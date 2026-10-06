Mario Alessandro Curletto e Romano Lupi ai Martedì Letterari del Casinò di Sanremo con “L’Urss di Italo Calvino”

Case di legno vicino ai grattacieli, gente nerovestita che con questo freddo mangia gelati per le strade, vie piene di librerie e di farmacie, i negozi di alimentari con la roba finta in vetrina, case di otto piani che per allargar la strada vengono spostate la notte mentre gli abitanti dormono… Ci capisco ancora poco».

IL LIBRO: L’Urss è stata, negli anni Cinquanta, meta di intellettuali provenienti da tutto il mondo, incuriositi dalla vittoria riportata nella Seconda guerra mondiale e dalla successiva ricostruzione del Paese. Calvino fu tra i primi a recarvisi e a dar conto della sua esperienza. Da quell’esplorazione “guidata”, datata ottobre-novembre 1951, scaturirono 21 articoli pubblicati sulle pagine de l’Unità tra il febbraio e il marzo dell’anno successivo, riuniti nel Taccuino di viaggio nell’Unione Sovietica. Tale resoconto, non inserito nella selezione di opere per I Meridiani Mondadori all’autore dedicati, gli valse nel 1952 la vittoria del prestigioso Premio Saint-Vincent per il giornalismo. Questo volume ricostruisce l’esperienza di Calvino e analizza dal punto di vista politico e letterario il contesto in cui ha avuto luogo.

Mario Alessandro Curletto (1960) Traduttore e docente di Letteratura e Cultura russa all’Università di Genova. Ha scritto: Spartak Mosca. Storie di calcio e potere nell’URSS di Stalin (2005), I piedi dei Soviet. Il futból dalla Rivoluzione d’Ottobre alla morte di Stalin (2010), Il lubok. Un’enciclopedia illustrata della vita popolare russa (2016, co-autore con Elena Buvina).

Romano Lupi (1974) Laureato in Filosofia, Storia e Dams. È direttore di “The Mellophonium”, l’organo ufficiale del Centro studi musicali “Stan Kenton” di Sanremo. Giornalista pubblicista dal 2005 è autore di diverse opere tra cui: Vittò. Giuseppe Vittorio Guglielmo (2016), Fenomenologia del calcio moderno (2018), Il portiere di Astrachan’. Voli e cadute di Rinat Dasaev (2019), La pelle dell’URSS. Dalla perestrojka al golpe di agosto (2021).

I Martedì Letterari tornano venerdì 16 ottobre ore 16.30 con Giuseppe Antonelli e la sua ultima fatica letteraria. “Alfabit l’italiano digitale dagli sms all’Ia (Il Mulino) Partecipa la prof.ssa Stefania Sandra.