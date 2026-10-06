Quando la fotografia diventa uno spazio di ascolto, a Bordighera open day con Chiara Mazzocchi (Foto)

La fotografia diventa uno spazio di ascolto. Sabato 10 ottobre alle 11 a Bordighera si terrà un open day di fotografia, a ingresso libero, nato proprio come spazio aperto per parlare del valore comunicativo e terapeutico dello sguardo, inteso non soltanto come tecnica ma come possibilità di osservare, raccontare e dare forma alla propria interiorità.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Accademia Balbo di Bordighera, sarà a cura di Chiara Mazzocchi, artista e formatrice, e propone un momento di confronto dedicato al rapporto profondo tra immagini ed esperienze personali. "Ogni emozione genera immagini. E alcune chiedono di essere ascoltate, non solo viste" - dice Chiara Mazzocchi - "La fotografia può infatti diventare uno strumento attraverso cui esplorare ciò che sentiamo, osservare il mondo da prospettive differenti e trovare nuove forme per raccontare la propria storia. Nel corso della mattinata verranno approfonditi i diversi approcci metodologici e tecnici, sia individuali sia di gruppo, legati all'espressione visiva".

Un momento di condivisione che offrirà un’attenzione particolare alle tecniche, agli strumenti e ai pilastri concettuali che compongono la struttura di un percorso fotografico guidato dall'esperienza dell'artista. "L’incontro è completamente gratuito e aperto a tutti, e vuole essere soprattutto un’occasione di ascolto, conoscenza e confronto attorno alla fotografia e alle sue molteplici possibilità espressive" - sottolinea l'artista - "L'appuntamento è ospitato dall’Accademia Balbo, in via Lamboglia 3 a Bordighera. Per partecipare all'incontro è possibile anche prenotarsi al numero 3271650047 o scrivendo a info@chiaramazzocchi.com".