Sanremo, torna il B-Lunch al The RUFftop: gusto e panorama sulla Riviera ogni weekend all’Europa Palace

Torna a Sanremo uno degli appuntamenti più attesi del fine settimana: il B-Lunch del The RUFftop dell’Europa Palace, l’iconica terrazza panoramica affacciata sulla Riviera. A partire da questo weekend, ogni sabato e domenica, dalle 12 alle 15, la location riapre le sue porte a ospiti interni ed esterni con una proposta gastronomica che unisce la leggerezza del pranzo all’atmosfera conviviale del brunch.

Un format ormai distintivo che si rinnova, capace di coniugare buffet e piatti espressi à la carte, il tutto immerso in uno degli scenari più suggestivi della città. Dalla terrazza lo sguardo abbraccia il mare, il Lungomare Imperatrice e il celebre Casinò, regalando un’esperienza che unisce gusto e panorama. La cucina porta la firma dell’Executive Chef Alessandro Schiavon, che propone una lettura contemporanea dei sapori del territorio e degli ingredienti stagionali. Nel menu spiccano creazioni come “gamberi al curry con mango e mela verde”, “uova alla Benedict con salmone e avocado” e il classico “arrosto della domenica con purè di patate e broccoletti al miso”. A completare l’offerta, una selezione di viennoiserie e specialità locali, tra cui focaccia, pesto, paté di olive e pomodori secchi.

Più di un semplice brunch, il B-Lunch si conferma come un invito a vivere il weekend in modo rilassato, tra sapori ricercati e convivialità, in una cornice elegante e luminosa. L’Europa Palace Sanremo, hotel cinque stelle affacciato sul Lungomare Imperatrice e riaperto nel gennaio 2025 dopo un importante restauro, si propone così non solo come destinazione per soggiorni di lusso, ma anche come punto di riferimento per il pubblico locale, grazie a un’offerta che unisce ospitalità, ristorazione e cultura.