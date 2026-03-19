Sanremo, al Teatro Ariston la mostra “Pedalando sulle onde”: arte, mare e biciclette storiche nel segno della Milano-Sanremo (Foto)

Un viaggio tra arte, paesaggio e passione sportiva nel cuore della Riviera dei Fiori. Da domani, 20 marzo, il Teatro Ariston di Sanremo ospiterà la mostra “Pedalando sulle onde”, un’esposizione che mette in dialogo le opere del pittore Sergio “Ciacio” Biancheri con le biciclette storiche del Museo della Bicicletta degli Aregai.

L’iniziativa, in programma fino al 10 aprile 2026, nasce dalla collaborazione tra il Teatro Ariston, il Museo degli Aregai, il gruppo Riviera dei Fiori Hotels e la collezione Ciacio Biancheri, offrendo un percorso che unisce pittura, memoria e cultura ciclistica.

Un omaggio alla Milano-Sanremo. La mostra si inserisce nel pieno della settimana della Milano-Sanremo, giunta alla sua 117ª edizione, rafforzando il legame tra la città e la grande tradizione del ciclismo internazionale.

“Nel 117esimo anno della Milano-Sanremo – ha sottolineato Walter Vacchino – l’Ariston voleva essere presente con qualcosa che unisse spettacolo e passione. Qui si fondono il mare e la ciclabile, che collega tutto il territorio e rappresenta un patrimonio straordinario”.

Arte e biciclette in dialogo. Il percorso espositivo propone un suggestivo intreccio tra le tele di Biancheri, caratterizzate da atmosfere luminose e richiami marini, e una selezione di biciclette storiche che raccontano l’evoluzione tecnica e culturale di questo mezzo iconico.

Un racconto che diventa esperienza: “È un’atmosfera che coniuga sentimenti, sport, amicizia e arte – ha aggiunto Vacchino – un modo per esprimere le passioni delle persone”.

L’inaugurazione tra pedalata e performance. Ad accompagnare simbolicamente l’apertura sarà la “Pedalata quadri e biciclette da Marina degli Aregai all’Ariston”, con un gruppo di partecipanti che percorrerà la ciclabile fino a Sanremo portando con sé le opere.

L’arrivo davanti al teatro anticiperà il vernissage delle 17.30, trasformando il percorso in una performance itinerante tra arte e bicicletta.

Il sogno: una ciclabile museo a cielo aperto. Durante la presentazione è emersa anche una visione per il futuro del territorio. Vacchino ha infatti annunciato di aver consegnato al sindaco un progetto per trasformare le gallerie della ciclabile in una vera e propria mostra d’arte diffusa.

“L’idea è quella di creare un museo a cielo aperto lungo tutto il percorso – ha spiegato – fruibile gratuitamente e in autonomia, capace di valorizzare ancora di più questo straordinario tracciato che, a mio avviso, non ha ancora espresso tutto il suo potenziale”.

Mager: “Iniziativa che rappresenta la nostra identità”. Parole di apprezzamento anche dal sindaco Alessandro Mager: “È un momento molto bello e voglio esprimere il mio grande apprezzamento per questa iniziativa. Quando ho visto il progetto ho capito subito che coglieva nel segno, perché rappresenta perfettamente il mio amore per la ciclabile, per il mare e per la bicicletta”.

Un legame profondo con il territorio: “Il ciclismo è uno sport che si può praticare a tutte le età e il mare, per noi, è un punto di riferimento. Quando si parla di questi temi, mi entusiasmo”.

Un progetto nato dal territorio. A raccontare la genesi della mostra è stata Beatrice Parodi, che ha sottolineato come tutto sia nato da un incontro: “Questa mostra nasce dall’intento di tre persone, da un confronto di lavoro. Da lì siamo partiti per costruire questo progetto”.

Cultura, turismo e identità. L’iniziativa si inserisce anche nel più ampio contesto di valorizzazione del turismo outdoor e cicloturistico, con la ciclabile della Riviera dei Fiori sempre più protagonista come uno dei percorsi costieri più suggestivi d’Europa.