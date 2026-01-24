Open Day all’Alberghiero Ruffini-Aicardi: sabato 31 gennaio l’ultimo appuntamento nella nuova sede di Arma di Taggia

Sabato 31 gennaio 2026, dalle 9:30 alle 15, si terrà la quinta e ultima giornata di Open Day presso l'Istituto Alberghiero "Ruffini-Aicardi" di Arma di Taggia, nella nuova sede di Ex Caserme Revelli. L'evento, dedicato agli studenti delle terze medie in procinto di scegliere la scuola superiore, offrirà l'opportunità di scoprire i percorsi di studio e le opportunità professionali offerte dall'istituto.

I docenti e gli studenti degli indirizzi di Enogastronomia/Pasticceria, Accoglienza Turistica e Sala e Vendita saranno presenti per accogliere i visitatori e proporre attività interattive per far comprendere i vari sbocchi professionali. I nuovi laboratori recentemente costruiti nella zona delle Ex Caserme Revelli saranno aperti al pubblico, offrendo uno sguardo sulla didattica innovativa e all'avanguardia che permette agli studenti esperienze formative sul territorio (manifestazioni, Festival di Sanremo, gare nazionali).

Si potrà anche assistere alle preparazioni di cucina e sala eseguite dagli alunni supportati dai docenti in occasione dell’apertura dei nuovi laboratori. Inoltre, sarà possibile completare la propria iscrizione online o presso la segreteria alunni, aperta anche in occasione dell’open day o in orari dedicati previo appuntamento, dal 13 gennaio al 14 febbraio.

In vista delle iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado l’istituto Alberghiero "Ruffini-Aicardi" di Arma di Taggia invita tutti gli studenti e le famiglie interessate a partecipare per scoprire le opportunità offerte dalla scuola e per conoscere meglio i percorsi di studio e le prospettive professionali.

Date e orari:

31 gennaio 2026: 9.30-15

Dove:



Istituto Alberghiero "Ruffini-Aicardi", nuova sede Ex Caserme Revelli, Arma di Taggia

Indicazioni: https://maps.app.goo.gl/UPMN4TP5mLieskSo9?g_st=iw

Informazioni:



contattare la referente all'orientamento, Prof.ssa Federica Moretti, per maggiori informazioni (mail federica.moretti@iisruffiniaicardi.it)