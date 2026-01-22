Forza Italia si rafforza in Liguria: Marco Scajola "Due assessori, nuove deleghe e crescita politica e ruolo importante"

È stato presentato oggi, nella sede nazionale di Forza Italia, alla presenza del segretario nazionale Antonio Tajani, il nuovo assetto del partito all’interno della giunta della Regione Liguria che rafforza la sua presenza. Forza Italia in Liguria passa da un assessore regionale, Marco Scajola, a due assessori con la nomina di Claudia Morich ad assessore al Bilancio della Regione Liguria, entrata ufficialmente in Forza Italia. Al neo assessorato si aggiunge la designazione di Angelo Vaccarezza a consigliere del presidente Marco Bucci per le attività di supporto in materia di relazioni europee e internazionali, con particolare attenzione ai temi legati alla direttiva Bolkestein e alle politiche degli Enti locali. Un rafforzamento che conferma la crescita di Forza Italia sia sul piano amministrativo sia su quello politico.

Presenti alla conferenza stampa, oltre al segretario nazionale Antonio Tajani, il vicesegretario e presidente del Piemonte Alberto Cirio; Claudio Scajola, sindaco di Imperia e vicepresidente nazionale ANCI; Roberto Bagnasco, deputato di Forza Italia; Marco Bagnasco, coordinatore regionale e capogruppo di Forza Italia in Regione, e gli assessori Marco Scajola e Claudia Morich.

“Noi siamo al governo per far migliorare le cose: siamo al governo per fare, per portare qualità. Qualità che abbiamo portato fin dall’inizio con Marco Scajola e che continuiamo a garantire con il nuovo assessore che avrà una responsabilità strategica e importante sul bilancio. Il suo contributo sarà fondamentale per la tenuta dei conti, che per noi è un obiettivo essenziale: tenuta dei conti, riduzione della pressione fiscale, crescita”, lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando a Roma, nella sede del partito, della Giunta ligure.

“Avere un assessore al bilancio espresso da una forza politica che fa della crescita, del sostegno al ceto medio e dell’aiuto al mondo imprenditoriale la propria priorità, significa poter dare un contributo concreto allo sviluppo. Questo lavoro si collega direttamente anche a quello che sta portando avanti l’assessore Scajola su trasporti e altri settori strategici. Stiamo parlando dello sviluppo di una regione del Nord: una regione produttiva, centrale per il nostro Paese. C’è un problema enorme che dobbiamo affrontare con serietà: non dobbiamo preoccuparci soltanto di ciò che accade al Sud o nelle grandi città, ma dobbiamo occuparci di tutto ciò che avviene nelle realtà produttive, che rappresentano il motore economico dell’Italia. Ha ragione il sindaco Scajola quando afferma che rafforzarci in Liguria è motivo di soddisfazione. Mi congratulo con il partito provinciale e con il segretario regionale perché oggi, qui, c’è una grande unità: dal vicesegretario nazionale Alberto Cirio, che segue le questioni del Nord, fino a tutta la classe dirigente politica e amministrativa”, ha sottolineato Tajani.

“Rafforziamo ulteriormente la presenza di Forza Italia nel governo di una regione meravigliosa come la Liguria. Come partito siamo orgogliosi perché cresciamo nei sondaggi e nella rappresentanza e soprattutto, con la guida di Antonio Tajani, dimostriamo che il partito sa valorizzare fondamenta, radicamento e volti storici; ma sa anche aprirsi a volti nuovi come Claudia Morich, donna di valore che arricchisce l'offerta di governo che siamo in grado di mettere in campo”, lo ha detto Alberto Cirio, vice segretario nazionale di Forza Italia e presidente della Regione Liguria, durante la conferenza stampa al partito. “La Liguria cresce per l'importanza che ha in Italia, come porta del Nord Italia e dell’Europa, ha bisogno di avere una Giunta regionale forte che si ispiri ai valori del progresso. La giunta Bucci sta lavorando bene – ha detto Claudio Scajola, sindaco di Imperia e vicepresidente nazionale ANCI – andava rafforzata la presenza di Forza Italia all’interno della componente della Regione Liguria e così è stato fatto. Con l’avvicinamento di una professionalità di grande prestigio come Claudia Morich si consolida la presenza dei nostri valori in Liguria, così come l’allargamento del Consiglio regionale dei membri di Forza Italia – che proseguirà ancora – ha come obiettivo quello di evidenziare ai genovesi e ai liguri che, dalla prossima competizione elettorale dell’anno prossimo, Forza Italia reciterà una parte importante”.

“Forza Italia in questo anno – ha precisato l'assessore Marco Scajola – ha svolto un ruolo importante all'interno della Giunta Bucci e adesso con l'arrivo di un secondo assessore il contributo sarà ancora più forte. Portiamo e porteremo avanti tanti temi, con tante difficoltà, ma con passione e professionalità stiamo dando sviluppo e futuro a una regione strategica non solo per il Nord Italia, ma per tutto il Paese. Insieme alla Morich, all'amico Angelo Vaccarezza, che sarà consigliere incaricato, affronteremo – con i colleghi di giunta e a fianco del presidente – le sfide che ci attendono. Abbiamo conseguito un risultato importante che dà ancora una volta la dimostrazione che Forza Italia è l'unico riferimento dei moderati. Ringrazio ovviamente il segretario Tajani, il presidente Cirio, il sindaco d'Imperia Claudio Scajola perché, insieme, abbiamo impresso una svolta politica importante anche all'azione di Forza Italia su tutto il territorio”.

“La Liguria è una regione al centro dello sviluppo del Paese – ha sottolineato il deputato di Forza Italia Roberto Bagnasco – e non solamente dal punto di vista portuale, ma ovviamente come punto di riferimento almeno di tutto il Nord Italia. Riteniamo pertanto, attraverso il rafforzamento di questa giunta, di dare un contributo significativo a questo processo. Il modo migliore era rinunciare a scelte esclusivamente di partito e scegliere una persona qualificata, preparata, che ha una grande conoscenza dei meccanismi del bilancio della Regione Liguria. In quest'ottica, siamo certi quindi di aver dato un contributo importante al radicamento di Forza Italia nel territorio”.

“L’ingresso di Claudia Morich, che ha un assessorato strategico, ci inorgoglisce, è stato un lavoro di squadra, un segnale positivo di unità e di condivisione da parte di tutto il partito”, ha sottolineato il coordinatore regionale Marco Bagnasco, capogruppo di Forza Italia in Regione: “Forza Italia è strategica per la Regione Liguria”. “Ringrazio Forza Italia per questa opportunità – ha detto l’assessore Claudia Morich – il mio è un passaggio dall’area tecnica a quella politica, mi impegnerò al massimo e cercherò di fare del mio meglio con l’aiuto di tutti. Sono felice di entrare a far parte della squadra azzurra che interpreta egregiamente quei valori con i quali sono cresciuta e che mi rappresentano”.