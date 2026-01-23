L'Oroscopo di Corinne dal 23 al 29 gennaio

ARIETE: Essere bravi è una cosa ma farsi rispettare è altrettanto basilare specie nei confronti di chi approfitta troppo della vostra disponibilità: rammentatelo nei prossimi dì quando qualcuno tenterà di farvi fessi… Nel contempo da figlioli o genitori sopraggiungeranno delle inattese comunicazioni o accadrà qualcosa preposto a farvi tirare respiri di sollievo. Nel week end abbandonatevi a qualche sano piacere avendo però l’accortezza di girare alla larga da gente influenzata…

TORO: Approfittate del primo quarto di Luna, che il 26 gennaio si forma nella vostra costellazione, al fine di mettere ordine nella vostra vita, ottimizzare ciò che sta a cuore, inquadrare una situazione sbilenca e mitigare una zucconaggine non sempre costruttiva. Il sestile di Giove sarà fautore di chiarimenti sul lavoro, in casa o in amore mentre, dal 28, la quadratura di Marte faciliterà qualche inconveniente. Una vecchia conoscenza tornerà dal passato e una missiva vi stupirà.

GEMELLI: Le cose pian pianino cominciano ad andare meglio ma, in attesa che Saturno si tolga dall’importunare, usate la massima prudenza in qualsiasi settore onde scagionare problemini alimentati dagli ultimi colpi di coda del summenzionato pianeta… Il sesto senso vi aiuterà inoltre a scansare una rogna mentre, con Venere in aspetto di quadratura, potrebbero nascere incomprensioni con chi vi vive accanto. Ottimi e convenienti acquisti per chi approfitta dei saldi.

CANCRO: Non saprete come comportarvi restando male dinanzi ad un’ingiustizia o all’altrui mancanza di educazione però, grazie ad una gratificazione, un personaggio speciale o una circostanza fortunata ed occasionale, il morale si alzerà rendendovi più sereni e meno tesi. Un neo potrebbe provenire dal partner, un anzianotto o un giovanotto ma anche lì tutto si risolverà. Persona da ringraziare per un favore e week end piuttosto originale. Acciacco stagionale.

LEONE: Una molteplicità di incombenze bussano alla porta rendendo arduo programmarvi ma, da impareggiabili re della foresta, ce la farete indipendentemente da qualche contrattempo atto a sbucare all’ultimo momento. Lo stress alimentato da un insieme di faccende complicate favorirà stanchezza, somatizzazioni e tanta voglia di evadere dalle solite quattro mura. Fattibili delle trattative per un acquisto, dei comunicati mozzafiato, dei contatti con dottori o enti sanitari.

VERGINE: Chiuderete il mese con un Marte gaudente atto ad attizzare quelle speranze smorzate da contingenze avverse. Se soffrite di depressione il pessimismo vi indurrà a vedere solo il lato peggiore delle cose mentre i più ardimentosi si butteranno a capofitto nella realizzazione di un progetto. Un’ amicizia invece andrà coltivata e una persona lontana contattata. Apprestatevi pure a ricevere finalmente una risposta tanto attesa e a cambiare qualcosina nella quotidianità.

BILANCIA: Con Giove imbronciato gli intoppi abbondano quasi come se un insolente spiritello si sollazzasse a sparpagliare sul cammino qualche dolente sassolino ma, facendo leva sulle celate risorse, porterete a buon fine ciò che vi eravate prefissati alla faccia di chi vorrebbe vedervi abbacchiati! Occhio ad un tipo falsetto, ad una femmina troppo perfettina, a una proposta sibillina. Cali energetici da compensare con una cura ricostituente. Domenica piena di stranezze.

SCORPIONE: Giove e Saturno vi spalleggiano anche se ciò non toglie che prossimamente dobbiate sbrogliare una matassa, mitigare l’impulsività, contenere le stizze, far buon viso a cattivo gioco, accettare un compromesso, mettere in chiaro faccende oscure e difendervi da chi di voi sparlerà. La corrente infatti sarà una settimana pepata ed infiammata dove non dar nulla per scontato ed aspettarsi l’inaspettato. Anche in fatto di soldi e di affetti rendesi tassativo prendere delle decisioni.

SAGITTARIO: Tra timori, batticuori, dubbi e certezze tirerete avanti… Non potrete agire liberamente ma non importa: l’essenziale sarà star su con il morale e confidare in una prossima primavera sicuramente migliore. Ora siete in una posizione di stallo ma presto vi riprenderete scoprendo un mucchio di emozioni e inedite sensazioni: quindi pazientate e, nel limite del possibile, non sclerate! Fastidi allo stomaco o alle articolazioni. Sabato anomalo. Ritrovi allegrotti.

CAPRICORNO: Un po’ titubanti e di umore variabile non saprete come agire nei confronti di una situazione richiedente temperanza anche se, al presente, converrebbe starvene tranquilli in attesa di cambiamenti non tardanti ad arrivare. Spuntano anche trepidazioni per un evento, una sottile voglia di evasione, una novella destante agitazione, la tendenza a spaccare aggeggi o la necessità di doverne aggiustare. Subbugli tra coppiette. Dolori articolari, contatti con dottori.

ACQUARIO: Ciò che vi disturba maggiormente è il vedere quanta stupidità circoli liberamente e quanta confusione regni nella vostra ed altrui testolina al punto di non capirci più un accidente o inciampare in minuti inconvenienti. Diciamo che le moge stelline stavolta vi sostengono nel senso di togliervi uno sfizio, gustare qualche attimo fuggente, veder alleggerirsi un peso pendente sulla groppa di un congiunto o parente. Ciononostante ci sarà chi vi farà incavolare.

PESCI: Non agite d’impulso perché stavolta soltanto ascoltando i suggerimenti di chi vuole il vostro bene o quelli di un savio esperto risolverete un angustiante problema. Oltretutto avrete l’opportunità di rimediare ad un errore a patto di prendere immediatamente dei provvedimenti se l’inghippo riguardasse lavoro, valute o salute. Un anzianotto o un figliolo andrà consolato e il look modificato mentre lo stress salirà alle stelle. Il week end invece sarà singolare.

E che le stelle portino ad ognuno l’agognata serenità…