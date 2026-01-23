Campestre provinciale, il Parco Urbano di Imperia ospita una settimana di corsa per gli studenti del Ponente

Settimana all’insegna dello sport per le scuole del Ponente imperiese: lunedì 26 gennaio il Parco Urbano di Imperia ospiterà la tradizionale corsa campestre provinciale, appuntamento molto atteso dagli istituti del territorio.

Protagonisti saranno gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, chiamati a sfidarsi in una mattinata interamente dedicata alla corsa e alla sana competizione.

Il ritrovo per le scuole superiori è fissato alle 8.45, con presentazione del modello EVENTI e ritiro dei pettorali. Ogni istituto schiererà sei partecipanti per categoria. Le gare prenderanno il via alle 9.30 con i 3000 metri degli Junior maschili, seguiti dai 2500 metri femminili. A seguire toccherà alle Allieve (1500 metri) e agli Allievi (2000 metri).

Per le scuole medie il ritrovo è previsto alle 10, mentre le competizioni inizieranno alle 11.10. Il programma prevede: Ragazze 1000 metri, Ragazzi 1000 metri, Cadette 1000 metri e Cadetti 1500 metri.

Al termine delle prove verranno pubblicati i risultati e si procederà immediatamente con le premiazioni. Accederanno alla fase regionale le prime tre squadre classificate nelle categorie Junior Femminile, Junior Maschile, Allieve, Allievi, Cadette e Cadetti, oltre ai vincitori individuali. Non sono previsti ripescaggi per gli atleti che appartengano già a una squadra qualificata. Passeranno inoltre alla fase successiva anche i vincitori individuali delle categorie Ragazze e Ragazzi.