Dai successi ai Giochi Matematici alla partenza per Malta. Settimana di traguardi per l’Istituto Comprensivo Bordighera.

Ottiene, infatti, risultati di assoluto rilievo alla finale d’area dei Giochi Matematici del Mediterraneo, che si è svolta il 6 marzo all’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante. "La competizione, che coinvolge studenti di diverse scuole del territorio, rappresenta un’importante occasione per mettere alla prova le proprie capacità logiche e matematiche in un contesto stimolante e condiviso" - fa sapere soddisfatto l'Istituto Comprensivo Bordighera - "Gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Bordighera hanno conquistato un risultato straordinario, occupando tutti e tre i gradini del podio sia nella categoria S1 con Manuel Gorlatto Ottolenghi, Daniel Begici e Giulio Redaelli, sia nella categoria S3 con Lavinia Settimio, Mattia Franco e Valentino Tintori, a conferma dell’impegno dimostrato dai ragazzi e dai loro docenti. Ottimi risultati anche per la scuola primaria. Nella categoria P3 ha raggiunto il gradino più alto del podio Filippo Gastaudo. Nella categoria P4 medaglia d’oro per Anna Pastorino Ceraso e medaglia di bronzo per Astrid Avvantaggiati. Nella categoria P5 Tommaso Lanzoni è salito sul terzo gradino del podio, completando un quadro di risultati che riempie di orgoglio l’intera comunità scolastica".

Grande la soddisfazione del dirigente, la dottoressa Tiziana Montemarani e dei docenti per un percorso iniziato con le qualificazioni di istituto nel mese di novembre e che culminerà, per gli studenti che hanno raggiunto il gradino più alto del podio, con la finale nazionale del 3 maggio a Palermo. "La giornata è stata anche una preziosa occasione di crescita personale per gli studenti, che hanno potuto confrontarsi con coetanei di altre scuole e vivere la matematica in un contesto diverso dal proprio ambiente scolastico" - sottolinea l'Istituto Comprensivo Bordighera - "Un sentito ringraziamento va all’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, che ha accolto i partecipanti e ha curato con entusiasmo l’organizzazione e le premiazioni".

"Siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti dai nostri studenti ai Giochi Matematici del Mediterraneo" - dichiara il dirigente scolastico Tiziana Montemarani - "Questo traguardo è il frutto dell’impegno dei ragazzi e del lavoro attento dei docenti, che accompagnano gli studenti in un percorso di crescita basato sullo sviluppo del pensiero logico, sulla curiosità e sul piacere di mettersi alla prova".

A rendere ancora più significativa questa settimana per l’Istituto Comprensivo Bordighera è stata anche la partenza di venticinque studenti della scuola secondaria di primo grado per Malta, nell’ambito del progetto Erasmus+. "I ragazzi trascorreranno una settimana sull’isola, frequentando una scuola di lingua inglese, vivendo un’esperienza di immersione culturale, ospitati da famiglie del luogo" - mette in risalto l'Istituto Comprensivo Bordighera - "Un’opportunità preziosa per sviluppare competenze linguistiche, autonomia e apertura verso altre culture, iniziando a costruire concretamente quel senso di cittadinanza europea che rappresenta uno degli obiettivi fondamentali della scuola".

"L’Istituto Comprensivo Bordighera continua a investire con convinzione nei percorsi di internazionalizzazione, promuovendo progetti e attività formative che permettano agli studenti di aprirsi all’Europa, confrontarsi con realtà diverse e crescere come cittadini consapevoli in un contesto sempre più internazionale" -afferma il dirigente scolastico Tiziana Montemarani.