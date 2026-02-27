Casa Sanremo, il premio “Giovani Talenti e Territorio” celebra Mazzariello (Foto)

Questa mattina, nella Lounge Mango del Palafiori, si è tenuta a Casa Sanremo la cerimonia di assegnazione dello speciale contributo “Giovani Talenti e Territorio”, promosso da Ligyes Alassio-Genova Cultura Fest e dedicato a Mazzariello, uno dei vincitori della selezione di Area Sanremo per la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo.

Per il secondo anno consecutivo Ligyes torna nella città della musica italiana con un riconoscimento che unisce talento emergente e valorizzazione del territorio. Il premio consentirà all’artista selezionato di realizzare un videoclip ambientato tra Alassio e Sanremo, con la supervisione della Genova Liguria Film Commission e la produzione esecutiva di Addictive Ideas.

Un progetto che rafforza la sinergia tra musica e promozione territoriale, come sottolineato dall’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi: “Dallo scorso anno, grazie ad una interessante iniziativa di Ligyes, un artista emergente può usufruire di un contributo speciale: la realizzazione di un nuovo videoclip che ha come sfondo gli splendidi panorami della Liguria. La musica è un grande canale di promozione del nostro territorio e gli innumerevoli apprezzamenti per i luoghi mostrati dal video della canzone dello scorso anno lo testimoniano: Regione Liguria crede moltissimo nel connubio turismo/musica”. A margine dell’incontro Lombardi ha ribadito: “Noi lavoriamo molto sui giovani, anche attraverso il nostro territorio. Connubio perfetto”.

Sulla stessa linea la vicepresidente e assessore regionale alla Cultura e Spettacolo Simona Ferro: “Il ritorno di Ligyes al Festival di Sanremo è una bella conferma per tutto il panorama artistico e musicale della nostra regione. L’assegnazione di uno speciale contributo ‘Giovani talenti e territorio’ è una dimostrazione ulteriore della volontà di investire nella creatività e nel talento delle nuove generazioni di artisti”. E ha aggiunto: “Fondamentale dargli importanza e stare ad ascoltarli”.

Per il Comune di Sanremo è intervenuta l’assessore alla Cultura Enza Dedali, che ha parlato di “collaborazione proficua” tra Alassio e Sanremo, sottolineando come le due città siano presenti “su palcoscenici importanti, come ad esempio il Festival e la Mostra del Cinema di Venezia”. Un lavoro condiviso che rafforza il legame tra cultura e promozione territoriale.

Il progetto vede il coinvolgimento diretto di Stefano Senardi, direttore del Premio “Alassio per la Musica”, che ha evidenziato come Ligyes sia presente al Festival insieme alla Regione Liguria, alla Film Commission e ad Area Sanremo “per ribadire la propria vocazione culturale e territoriale anche dalla parte dei giovani talenti”.

A sottolineare il valore strategico dell’iniziativa è stata anche Cristina Bolla, presidente della Genova Liguria Film Commission, che ha parlato di un riconoscimento capace di unire musica e audiovisivo, due pilastri della regione, in un’ottica di sviluppo economico e attenzione verso le nuove generazioni.

L’iniziativa conferma il Festival non solo come vetrina musicale, ma come piattaforma di opportunità. Tra Ariston e Palafiori, la settimana sanremese continua così a intrecciare talento, territorio e nuove prospettive per la musica italiana.