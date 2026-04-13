CPIA Imperia, al via le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027: nuove opportunità per adulti e nuovi cittadini

Il CPIA Provincia di Imperia annuncia l’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027. Un’opportunità rivolta agli adulti e ai giovani lavoratori che desiderano completare il proprio percorso di studi, ottenere una certificazione linguistica o reinserirsi nel sistema dell’istruzione. Le domande potranno essere presentate dal 1° aprile al 15 ottobre 2026.

Con le sedi di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, il CPIA si conferma un punto di riferimento provinciale per l’istruzione degli adulti, offrendo percorsi flessibili e modulati sulle esigenze di chi lavora o ha impegni familiari.

Il CPIA rappresenta una scuola statale con una forte vocazione all’inclusione e si rivolge a differenti categorie di utenti. Possono iscriversi gli adulti che intendono conseguire la licenza media, chi è già in possesso del titolo e desidera proseguire verso il biennio delle scuole superiori e i successivi corsi serali, oltre ai cittadini stranieri che necessitano di certificazioni linguistiche di livello A1, A2 o B1 per lavoro o permesso di soggiorno.

L’offerta è inoltre aperta ai giovani dai 16 anni in su che non possono frequentare la scuola in orario mattutino e necessitano di un percorso alternativo e più flessibile.

Le attività didattiche si svolgono dal lunedì al venerdì con orari mattutini, pomeridiani o serali, pensati per adattarsi alle esigenze degli studenti adulti. I percorsi non si limitano al conseguimento di un titolo di studio, ma puntano anche a valorizzare le competenze pregresse e le esperienze personali, trasformandole in crediti formativi.

Tra le principali proposte figura l’alfabetizzazione e l’insegnamento della lingua italiana, con corsi di livello A1 e A2, quest’ultimo necessario per il permesso di soggiorno. Sono inoltre attivi progetti finanziati dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), che includono percorsi specifici per studenti analfabeti o con scarsa scolarizzazione e corsi di livello B1 per un apprendimento più avanzato.

Il primo livello è articolato in due fasi. Il primo periodo è dedicato al conseguimento della licenza media attraverso un percorso annuale di 400 ore, con possibilità di integrazione fino a 600 ore per chi non possiede la scuola primaria. Il secondo periodo, di 792 ore complessive, comprende le principali discipline di base e rappresenta il passaggio fondamentale per accedere ai percorsi di secondo livello e ai corsi serali degli istituti superiori del territorio.

Le iscrizioni possono essere effettuate online tramite il sito ufficiale del CPIA oppure in presenza, presso le sedi territoriali, previo appuntamento. A Imperia la segreteria si trova in Viale delle Rimembranze 31, a Sanremo presso Villa Meglia in Corso Cavallotti 123, mentre a Ventimiglia la sede è presso il Centro Anziani di Via Vittorio Veneto.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.cpiaimperia.edu.it, punto di riferimento per chi desidera intraprendere o completare un percorso di crescita formativa e professionale attraverso l’istruzione degli adulti.