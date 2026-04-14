Ventimiglia, studenti del Liceo Aprosio medici per due giorni con lo stage al Dimes di Genova

Due giorni da veri medici per gli studenti del Liceo Aprosio di Ventimiglia, protagonisti di un’importante esperienza formativa nell’ambito del corso di “Biologia con curvatura biomedica”.

Accompagnati dai docenti Roberta Roggeri e Andrea Bellan, gli studenti hanno svolto uno stage presso il Dimes - Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università di Genova, dove hanno preso parte a laboratori e workshop, oltre a visitare il museo di anatomia allestito all’interno della struttura.

Un’occasione concreta per avvicinarsi al mondo della medicina e della ricerca scientifica, resa possibile anche grazie al percorso di potenziamento e orientamento attivo presso l’istituto ventimigliese, selezionato a livello nazionale a partire dall’anno scolastico 2024/25. La sperimentazione, giunta al secondo anno, continua a offrire opportunità significative agli studenti.

“La prospettiva – commenta il Dirigente Giovanni Oggiana – è quella di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma, facilitando le scelte universitarie e professionali”. Un percorso articolato in 150 ore complessive tra lezioni frontali e attività sul campo, pensato per aiutare gli studenti a comprendere, già dalla terza liceo, le proprie attitudini verso il corso di laurea in Medicina e Chirurgia o altri ambiti sanitari.

Il progetto nazionale ricalca il modello ideato dal Liceo Scientifico Leonardo da Vinci e prevede una struttura flessibile, con alternanza tra formazione in aula e didattica laboratoriale. Rivolto agli studenti delle classi terze del liceo classico e scientifico, il percorso ha durata triennale, con 50 ore annuali suddivise tra insegnamenti dei docenti di scienze, interventi di medici indicati dagli Ordini Provinciali e attività pratiche presso strutture sanitarie, ospedali e laboratori.