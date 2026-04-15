Sanremo, delegazione di studenti tedeschi ricevuti a Palazzo Bellevue (Foto)

Questa mattina Palazzo Bellevue ha aperto le porte ad una delegazione di studenti provenienti da un istituto superiore di Baden-Baden, città tedesca legata a Sanremo da una storica affinità culturale e turistica.

Gli studenti, accompagnati dalla prof.ssa Anna Varaldo del Liceo "G.D. Cassini", sono stati accolti dal vicesindaco Fulvio Fellegara e dalla consigliera comunale Desirèe Negri per un incontro finalizzato a far conoscere da vicino il funzionamento della macchina amministrativa del comune di Sanremo.

L’incontro si inserisce in un più ampio progetto di scambio e promozione internazionale, volto a rafforzare i legami tra le nuove generazioni di studenti.

"È stato un vero piacere accogliere gli alunni di Baden-Baden – dichiarano il vicesindaco Fellegara e la consigliera Negri - Momenti come questo sono fondamentali per costruire un senso di cittadinanza condivisa. Siamo certi che questo confronto lascerà in loro un piacevole ricordo della nostra città, stimolando la curiosità verso le nostre istituzioni e la nostra cultura."

Previsti anche incontri con i colleghi del liceo Cassini per uno scambio culturale internazionale.