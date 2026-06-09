Triora, la Pluriclasse "P.F. Ferraironi" ha vinto il prestigioso premio relavito al Concorso “Esploratori della Memoria”

La Pluriclasse unica di Triora ha vinto il prestigioso premio relativo al Concorso “Esploratori della Memoria” iniziativa nazionale promossa dall'A.N.M.IG. Gli studenti sono stati invitati a censire , fotografare , catalogare e mappare monumenti, lapidi , cippi e memoriali del loro territorio

L'obiettivo è quello di valorizzare la memoria storica legata alla Prima e Seconda Guerra Mondiale e alla Guerra di Liberazione, rendendo i materiali digitali accessibili a tutti sul Portale Nazionale Pietre della Memoria.

La scolaresca oltre allo stendardo e ai vari attestati partecipazione si è vista assegnare anche un premio di 400 euro. A Tale proposito l'insegnante Ozenda Gianna desidera ringraziare La signora Graziella Barucchi, la signora Mariachiara Zucchetto, la signora Erica Moraldo e i signori Sandro Oddo e Gianni Nicosia per la loro collaborazione nel Progetto di ricerca.

Molti sono stati i premi vinti dalla scolaresca appena un mese fa è stato consegnato al plesso il Primo Premio del Concorso “In nome di Paolo e Giovanni” indetto dall'Associazione Agende Rosse coordinato dal Professore Giuseppe Carbone.