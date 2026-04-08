Vallecrosia al Mare, Giornate del Libro: Ugo Moriano incontra gli studenti dell'Andrea Doria (Foto)

Ugo Moriano alle medie di Vallecrosia al Mare. Oggi, l'8 aprile, gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria “Andrea Doria" hanno incontrato lo scrittore imperiese, giallista di fama locale e non solo.

L'incontro, organizzato dai responsabili della biblioteca scolastica, aveva lo scopo di inaugurare le attività ludico educative delle Giornate del Libro, fiore all'occhiello della scuola che culmineranno tra il 20 e il 24 aprile e saranno, per quanto riguarda le medie, imperniate sul genere giallo.

"Ugo Moriano, che ha all'attivo 24 romanzi, in prevalenza polizieschi ma anche storici e avventurosi, ha risposto con pazienza e disponibilità alle fitte domande dell’irrequieto ma vivamente interessato uditorio, mettendo a disposizione dei giovani lettori tutta la propria esperienza umana e artistica" - fanno sapere dalla scuola secondaria Andrea Doria - "Dando prova di grande generosità, lo scrittore ha, infine, donato quattro dei suoi libri alla biblioteca scolastica".