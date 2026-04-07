Ventimiglia, alla Unitre inizio secondo ciclo lezioni di geopolitica

Inizia il secondo semestre del corso di Geopolitica e Globalizzazione, tenuto dal prof. Giancarlo Memmo. Le lezioni si terranno nei giorni 7,14,21,28 aprile e 5,12 maggio, dalle ore 15.30 alle 17.30.

Nel primo semestre il focus era su aspetti del transumanesimo e dell’ Intelligenza artificiale, nel secondo semestre ci concentreremo su modi diversi di organizzare economicamente la società. L’occasione sarà fornita dal saggio “Economia del dono, gli spazi di gratuità all’epoca dell’economia di mercato” edito da Pasquale D’Arco 2025.

La crisi della globalizzazione e il processo di “dedollarizzazione” ci interrogano su possibili alternative allìeconomia di mercato. Una possibile alternativa che si riflette nelle tematiche del terzo settore è “l’economia della conviavilità” rappresentata dal terzo settore, dove se non c’è una vera e propria gratuità c’è la formazione di un prezzo pari all’imputazione dei costi del servizio.

Le lezioni, tramite l’analisi e la dissertazione del saggio, mostreranno non solo che un altro mondo è possibile, ma che storicamente questa modalità ha accompagnato la storia dell’uomo per molto tempo prima dell’avvento del Capitalismo.

Ai partecipanti al corso verrà distribuito gratuitamente il saggio al prezzo simbolico di “uno dono a una persona della vostra vita sociale”.

Le lezioni e le slide sono disponibili nella repository del docente qui https://independent.academia.edu/GiancarloMemmo